Готовы ли украинцы к длительной войне на годы: Резников напомнил о марафоне

Министр обороны Украины напомнил, что с деоккупацией северных областей война в стране не завершилась. Резников подчеркнул: людям нужно научиться работать и восстанавливать свои ресурсы во время войны.

Резников припомнил, как для него началась полномасштабная война. Министр говорит: первые три недели он не помнит, спал ли вообще.

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Психика людей была не готова к долгой войне

Психика говорила: это ненадолго, два – три дня, и все закончится, мы вернемся в состояние гибридной войны, к которой мы привыкли. До состояния, в котором мы жили последние восемь лет: когда на Донбассе война, а все остальное – как мирная жизнь,

– рассказал Резников.

Министр обороны отметил, что следует понять, что так, как было – больше не будет. Он сам начал жить в режиме марафона и заставлять себя спать хотя бы 4 часа в день.

Война еще не завершена, – Резников

Резников заметил: с деоккупацией определенных территорий война не завершена. Сейчас – состояние серьезной войны. Людям необходимо научиться восстанавливать свои экономические ресурсы, платить налоги, работать в этом марафоне.

При этом министр подчеркнул, что завершение военных действий уже в этом году возможно, однако все будет зависеть от количества того оружия, которое предоставят западные партнеры.

Когда они (западные партнеры – 24 канал) поверили, что победа Украины – абсолютно реалистичный план, они захотели стать соучастниками этой победы. Поэтому сейчас важно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, но и продолжением еще более серьезных санкций.

– добавил Резников.