Деоккупацию нужно начинать с Юга, – военный эксперт о готовности к контрнаступлению ВСУ

Для того чтобы ВСУ пошли в контрнаступление, нужно создать преимущество над врагом. Это касается личного состава, техники, вооружения, боеприпасов и ПВО.

Преимущество должно быть в 2-3 раза. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Сергей Грабский.

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Мы не готовы к наступлению

Военная наука такая же точная, как математика, физика или химия. Поэтому есть законы, которые говорят о том, что мы должны создать преимущество над противником,

- сказал Грабский.

Поэтому пока о наступлении речь не идет. "Пока мы не можем позволить себе такую роскошь. Скопление любого количества бронетехники будет уязвимо к ударам с воздуха", – считает он.

Военный эксперт сказал, что Юг – очень важная стратегическая цель для освобождения всей Украины.

Начинается процесс планирования

Речь идет о начале процесса планирования, который должен определить количество и качество вооружения, а также личного состава, запасы материальных средств и боеприпасов. Тогда можно будет говорить о проведении каких-то наступательных действий,

- пояснил он.

Он добавил, что сейчас мы находимся в фазе тестирования вооружения и ответа на его использование. "Himars показали свою исключительную эффективность. Я не могу гарантировать, что другое оружие будет таким же", – отметил Грабский.

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