Санкции Евросоюз может усилить из-за обострения ситуации с беженцами на границе с Литвой и Польшей. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, пишут российские СМИ.
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Россия заявила, что поможет Беларуси в случае санкций ЕС
Панкин заявил, что Москва готова поддержать Беларусь, если Евросоюз введет новые санкции против страны.
Белорусскими друзьями мы всегда подставляем плечо,
– заявил Панкин.
В частности, вопросы санкций могут рассмотреть 15 ноября на встрече глав МИД в Брюсселе.
Вероятное введение новых санкций против Беларуси: что известно
- 11 ноября издание Bloomberg заявило, что Евросоюз готовит новые санкции из-за поведения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после встречи с Джо Байденом заявила, что Евросоюз и США готовят наказание режиму Лукашенко за организацию "гибридной атаки" на союзников.
- В частности, санкции хотят ввести против российского "Аэрофлота", турецкой Turkish Airlines и белорусской "Белавиа". Все потому, что они причастны к перевозке беженцев. Хотя Лукашенко это отрицает.
- Журналист Рикард Юзвяк заявил, что в ЕС уже утвердили критерии для нового пакета санкции против Беларуси. Соответственно с понедельника, 15 ноября, начнут формировать санкционные списки.