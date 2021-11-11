Санкции Евросоюз может усилить из-за обострения ситуации с беженцами на границе с Литвой и Польшей. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, пишут российские СМИ.

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Панкин заявил, что Москва готова поддержать Беларусь, если Евросоюз введет новые санкции против страны.

Белорусскими друзьями мы всегда подставляем плечо,

– заявил Панкин.

В частности, вопросы санкций могут рассмотреть 15 ноября на встрече глав МИД в Брюсселе.

Обратите внимание! С 8 ноября на польско-белорусской границе заметили много беженцев, пытавшихся попасть в Польшу. Поэтому страна направила на границу 12 тысяч военных. НАТО и ЕС обвиняют режим Александра Лукашенко в использовании мигрантов как средства давления на Евросоюз, потому что ранее против режима уже ввели санкции.

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