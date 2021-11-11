Санкції Євросоюз може посилити через загострення ситуації з біженцями на кордоні з Литвою та Польщею. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Олександр Панкін, пишуть російські ЗМІ.

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Панкін заявив, що Москва готова підтримати Білорусію, якщо Євросоюз запровадить нові санкції проти країни.

Білоруськими друзями ми завжди підставляємо плече,

– заявив Панкін.

Зокрема питання санкцій можуть розглянути 15 листопада на зустрічі глав МЗС у Брюсселі.

Зверніть увагу! З 8 листопада на польсько-білоруському кордоні помітили багато біженців, які намагались потрапити у Польщу. Через це країна скерувала на кордон 12 тисяч військових. НАТО та ЄС звинувачують режим Олександра Лукашенка у використанні мігрантів як засобу тиску на Євросоюз, адже раніше проти режиму вже ввели санкції.

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