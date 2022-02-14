Готовы полюбить вас со всей силы и всех калибров, – военный на Донбассе обратился к России

В день Святого Валентина военный на Донбассе записал видеообращение к России. Боец пояснил, что Вооруженные Силы Украины "готовы отпугнуть" врага со всей силы и по всем фронтам.

Военный с оружием пояснил, что военные готовы "полюбить" врагов из "всех калибров". Соответствующее обращение он записал 14 февраля.

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Боец заявил, что готов "полюбить" врага всеми калибрами

Военный сказал, что по случаю празднования Дня влюбленных хочет "поздравить" Россию и всех врагов нашей Украины.

Хочу сказать – мы уже не такие, как были 8 лет назад. Мы готовы полюбить вас со всей силы, со всех калибров и по всем фронтам,

– заявил боец.

Свое обращение он завершил словами "Слава Украине".

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Кстати, 14 февраля Министерство обороны запустило в сети инициативу, призвав украинцев распространять валентинки "Люблю ВСУ". Пользователи распространяли валентинку Минобороны и другие патриотические фотографии, чтобы поддержать друг друга и ВСУ на фоне вероятного нового нападения России на Украину.

Последние новости по ВСУ на фоне угрозы со стороны России

Россия еще осенью 2021 года стянула войска к украинским границам. Украинская разведка предупреждала, что новое нападение возможно в январе – феврале 2022 года.

11 февраля американские и европейские СМИ опубликовали ряд материалов о вероятном нападении России на Украину. Причем там указали его дату – 16 февраля.

Зато в МВД Украины заявили, что ситуация под контролем и призвали верить в ВСУ. Глава МВД добавил, что "Гиркиных" расстреляют без колебаний в случае попытки захватить административные здания в украинских городах.

13 февраля Владимир Зеленский после переговоров с Джо Байденом заявил, что мы остановим любую эскалацию в сторону Украины. Пояснил, что столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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Любов – це несамовита сила, готова зупиняти будь-які війни. Тож вітаємо з Днем усіх закоханих і радимо додивитися наше привітання до кінця!

Слава Україні! Героям слава! Гвардія з народом!