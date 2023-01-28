"Путин – не сумасшедший": в НАТО ответили, готовы ли к конфронтации с Россией
Источник:RTP
В НАТО долгое время считали, что владеют военной инициативой в мире. Однако теперь страны-члены Альянса столкнулись с угрозой, которой является Россия.
Стратегические цели этой страны-агрессорки выходят далеко за пределы Украины. Об этом в интервью португальскому изданию заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
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В НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией
По его словам, Россия стремится вернуться в старый Советский Союз. Она не первый год приходит в любую страну с оружием. Поэтому НАТО должно быть готово.
Теперь мы столкнулись с угрозой, которой является Россия. Она приходит к нам без приглашения в любой момент. Так что мы должны быть начеку. У нас нет времени на подготовку, потому что это зависит от них, когда они придут,
– сказал Роб Бауэр.
Несмотря на наглое и кровожадное поведение страны-террористки, НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Однако до этого Североатлантический союз должен перевооружиться.
Угроза ядерной войны
Глава военного комитета НАТО поделился мнениями о возможности начала ядерной войны. Он подчеркнул, что во всем этом есть хорошая новость – Путин не сумасшедший, а значит, может мыслить рационально.
У него есть идеи, которые не отвечают нашим идеям, но он не сумасшедший. А значит, все еще рациональный человек. Я думаю, это важно относительно применения ядерного оружия,
– подчеркнул адмирал.
Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все продолжали считать, что ядерную войну вести нельзя и ее никогда не выиграть. Ведь противоположное может привести к роковым последствиям.
Ядерный шантаж Путина
- По мнению российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, шантаж Путина ядерной войной не может быть серьезным основанием для волнений. На самом же деле его угрозы преследуют цель запугать западных лидеров, которые до сих пор не могут договориться даже о поставках танков Украине. Более того, российское руководство понимает, что после применения ядерного оружия от России ничего не останется.
- Директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай также считает, что Путин не пойдет на такой шаг, а будет требовать результатов на фронте.
- В разведке Украины подчеркнули, что сегодня угроза применения ядерного оружия не стоит столь актуально, как это было в начале осени. Более того, в России ядерное оружие – это один из элементов запугивания. А если говорить о применении тактической ядерки, то она не решит основную стратегическую задачу врага.
- Интересно, что из-за постоянных угроз страны-террористки нанести удар ядерным оружием, стрелки Часов Судного дня перевели вперед, ближе всего к полуночи за всю историю. Именно полночь характеризует момент глобальной катастрофы.