Готовы указы о назначении новых глав ОГА: Зеленский назвал области
- Президент Зеленский подписал указы о назначении новых глав ОГА для Полтавской, Черновицкой, Винницкой и Днепропетровской областей.
- Согласована кандидатура на должность председателя ОВА для Тернопольской области.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указы о назначении новых глав ОГА. Они будут представлены впоследствии.
Он назвал, какие это области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Какие области получат новых глав ОВА?
Новых глав ОВА, согласно указам, получат Полтавская, Черновицкая, Винницкая и Днепропетровская области.
Также согласована кандидатура на Тернопольскую область.
Ранее появилась информация, что Тернопольскую ОВА может возглавить мэр Чорткова Владимир Шматько. Однако сам Шматько заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.
Зачем Зеленский меняет руководителей ОВА?
Ранее Зеленский анонсировал смену глав ОГА в 5 областях. Он провел собеседования с кандидатами.
Владимир Зеленский говорит, что ключевая цель назначений – это усиление местного самоуправления, устойчивости общин и возможностей регионов защищать жизнь и помогать общинам, которые в этом нуждаются.