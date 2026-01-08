Готовы указы о назначении новых глав ОГА: Зеленский назвал области

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указы о назначении новых глав ОГА. Они будут представлены впоследствии.

Он назвал, какие это области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Какие области получат новых глав ОВА?

Новых глав ОВА, согласно указам, получат Полтавская, Черновицкая, Винницкая и Днепропетровская области.

Также согласована кандидатура на Тернопольскую область.

Ранее появилась информация, что Тернопольскую ОВА может возглавить мэр Чорткова Владимир Шматько. Однако сам Шматько заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.

Зачем Зеленский меняет руководителей ОВА?