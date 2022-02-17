Готовы зубами рвать мразь, которая стреляет по детям, – офицер ВСУ о ситуации на Донбассе

17 февраля 2022 , 13:28
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Источник:

телеканал "Рада"

Российские оккупационные войска 17 февраля обстреляли из артиллерии детский сад в Станице Луганской. В Вооруженных силах Украины уже отреагировали на эту циничную атаку.

Офицер ВСУ Юрий Кочевенко, который находится в зоне проведения ООС, заявил, что ситуация довольно резко активизировалась. Об этом он сообщил в эфире государственного телевизионного канала "Рада".

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Коварный, циничный, гадкий обстрел детского сада. Три женщины контужены, им оказана медицинская помощь. После этого случая наши военные готовы зубами рвать эту мразь, которая по детям стреляет,
 –  подчеркнул защитник Украины.

Юрий Кочевенко рассказал, что первыми на месте происшествия оказались военнослужащие Вооруженных сил Украины, а именно наши боевые медики, которые обеспечили эвакуацию и детей, и раненых.

Враг устраивает провокации

Однако, по его словам, враг не ограничился этим преступлением. На нескольких направлениях произошли провокации. В районе Горловки оккупанты применили противотанковые ракеты по нашим позициям.

Вооруженные силы находятся максимально в боевой готовности, но на провокации пока не отвечают. Мы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задачи,
 –  добавил офицер ВСУ.

Обратите внимание! Местных жителей на Донбассе призвали не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий. Ведь существует большая вероятность повторных обстрелов.

Оккупанты обстреляли детсад

  • Оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская на Луганщине. Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 миллиметра враг выпустил 32 снаряда.
  • Наемники России атаковали здание детского сада, где в это время находились несовершеннолетние. К счастью, среди малышей пострадавших нет, но трое работников заведения подверглись контузии.
  • Пророссийские боевики также обстреляли и железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая. Снаряды прилетели в локомотивное депо. Люди не пострадали, но атака повредила тепловоз.

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Автор: Олег Васьків