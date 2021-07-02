Говорили 3 часа: Байден встретился с семьями пострадавших в Майами

Президент Джо Байден и первая леди Джил Байден поговорили с семьями пострадавших в результате обрушения многоэтажки в Майами. В то же время местные власти заявили о прекращении поисковых работ.

Надежды найти живых под обломками исчезают, – Байден

Встреча президентской пары с семьями пострадавших и спасателями продолжалась во Флориде 3 часа. Глава государства отметил, что люди относятся к ситуации реалистично и не имеют напрасных надежд.

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Они знают, что шансы с каждым днем ​​уменьшаются. Тем не менее они хотят вернуть тела,

– сказал президент.

Байден отметил, что для него важно поговорить с каждым, "кто хотел поговорить с ним".

По словам президента, люди задавали трудные вопросы. Они волнуются, что не смогут похоронить близких, если спасатели не найдут их тела.

Президент похвалил координацию между местными, государственными и федеральными агентствами на местах и ​​аплодировал службам быстрого реагирования. Он также поблагодарил спасателей и отметил, что ценит их труд.

Причина трагедии

На вопрос о причине обрушения, Байден сказал, что нет убедительных доказательств того, что произошло. Одновременно есть "всякие рациональные предположения" о ржавчине арматуры здания и вопрос насчет цемента.

Спасательные работы прекратили

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава заявила о приостановлении круглосуточных поисков пострадавших, пишет The Washington Post. Причина – "структурные проблемы". Работы позволили только там, где это признали безопасным.

По словам чиновницы, официальные лица готовятся к возможному сносу башни кондоминиума.