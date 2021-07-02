Надії знайти живих під уламками зникають, – Байден

Зустріч президентського подружжя з сім'ями постраждалих та рятувальниками тривала у Флориді 3 години. Глава держави зауважив, що люди ставляться до ситуації реалістично і не мають марних надій.

Важливо Обвал 12-поверхівки у Маямі: жертв уже 18, з них 2 – діти

Вони знають, що шанси з кожним днем зменшуються. Але щонайменше вони хочуть повернути тіла,

– сказав президент.

Байден зазначив, що для нього важливо поговорити з кожним, "хто хотів погорити з ним".

За словами президента, люди задавали важкі питання. Вони хвилюються, що не зможуть поховати близьких, якщо рятувальники не знайдуть їх тіла.

Президент похвалив координацію між місцевими, державними та федеральними агентствами на місцях та аплодував службам швидкого реагування. Він також подякував рятувальникам та наголосив, що цінує їх працю.

Причина трагедії

На питання про причину обвалення, Байден сказав, що немає переконливих доказів того, що сталося. Водночас є "всілякі раціональні припущення" про іржу арматури будівлі і питання про цемент.

Рятувальні роботи припинили

Мер округу Майамі-Дейд Даніелла Лівайн Кава заявила про призупинення цілодобових пошуків постраждалих, пише The Washington Post. Причина – "структурні проблеми". Роботи дозволили лише там, де це визнали безпечним.

За словами чиновниці, офіційні особи готуються до можливого зносу вежі кондомініуму.

Зверніть увагу! 12-поверховний житловий будинок обвалився 24 червня. Через це Байден ввів режим надзвичайної ситуації у штаті Флорида. На місце події одразу направили 80 бригад рятувальників. Наразі кількість загиблих становить 18 осіб, ще 145 вважаються безвісти зниклими.