Соответствующую информацию украинский лидер обнародовал вечером 15 сентября. Следует заметить, что говорилось также о поставках для фронта.
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Что известно о Ставке
Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке был проведен детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. В частности, докладывали Главнокомандующий Валерий Залужный и командующие:
- Харьковщины;
- Луганской области;
- Донбасса;
- Запорожья;
- Юга Украины.
По словам президента, был и доклад разведок.
Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих. Снабжение оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта,
– коротко объяснил президент.
По его словам, был обширный доклад Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины о:
- текущей динамике собственного производства;
- перспективах его наращивания.
Последние новости о деятельности ВСУ
- Недавно Украина провела по меньшей мере несколько удачных операций. В частности, 11 сентября наша разведка вернула под контроль Киева "вышки Бойка", которые были под оккупацией россиян еще с 2015 года.
- После этого в ночь на 13 сентября в Севастополе раздались взрывы на судоремонтном заводе. В результате "хлопка" российские оккупанты потеряли большой десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону".
- Уже 14 сентября в районе Евпатории также раздавались взрывы. Через некоторое время источники 24 Канала в СБУ рассказали, что военная контрразведка СБУ и наши Военно-морские силы совместно провели уникальную спецоперацию, во время которой уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф". Он стоит 1,2 миллиарда долларов.
- Уже 15 сентября источник в спецслужбах рассказали, что 14 сентября с помощью экспериментального "Sea Baby" удалось подбить российский ракетный корабль "Самум" возле Севастопольской бухты.