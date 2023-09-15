Відповідну інформацію український лідер оприлюднив ввечері 15 вересня. Варто зауважити, що мовилось також про постачання для фронту.
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Що відомо про Ставку
Володимир Зеленський розповів, що на Ставці провели детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Зокрема, доповідали Головнокомандувач Валерій Залужний та командувачі з:
- Харківщини;
- Луганщини;
- Донбасу;
- Запоріжжя;
- Півдня України.
За словами президента, була й доповідь розвідок.
Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх. Постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту,
– коротко пояснив президент.
За його словами, була велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про:
- поточну динаміку власного виробництва;
- перспективи його нарощування.
Останні новини про діяльність ЗСУ
- Нещодавно Україна провела щонайменше декілька вдалих операцій. Зокрема, 11 вересня наша розвідка повернула під контроль Києва "вишки Бойка", які були під окупацією росіян ще з 2015 року.
- Після цього у ніч проти 13 вересня у Севастополі пролунали вибухи на судноремонтному заводі. Внаслідок "бавовни" російські окупанти втратили великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".
- Вже 14 вересня у районі Євпаторії також лунали вибухи. Через деякий час джерела 24 каналу в СБУ розповіли, що військова контррозвідка СБУ та наші Військово-морські сили спільно провели унікальну спецоперацію, під час якої знищили російський комплекс ППО "Тріумф". Він коштує 1,2 мільярда доларів.
- Вже 15 вересня джерело у спецслужбах розповіло 24 Каналу, що 14 вересня з допомогою експериментального Sea Baby вдалося підбити російський ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти.