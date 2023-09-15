Відповідну інформацію український лідер оприлюднив ввечері 15 вересня. Варто зауважити, що мовилось також про постачання для фронту.

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Що відомо про Ставку

Володимир Зеленський розповів, що на Ставці провели детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Зокрема, доповідали Головнокомандувач Валерій Залужний та командувачі з:

  • Харківщини;
  • Луганщини;
  • Донбасу;
  • Запоріжжя;
  • Півдня України.

За словами президента, була й доповідь розвідок.

Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх. Постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту,
– коротко пояснив президент.

За його словами, була велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про:

  • поточну динаміку власного виробництва;
  • перспективи його нарощування.

Останні новини про діяльність ЗСУ

  • Нещодавно Україна провела щонайменше декілька вдалих операцій. Зокрема, 11 вересня наша розвідка повернула під контроль Києва "вишки Бойка", які були під окупацією росіян ще з 2015 року.
  • Після цього у ніч проти 13 вересня у Севастополі пролунали вибухи на судноремонтному заводі. Внаслідок "бавовни" російські окупанти втратили великий десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".
  • Вже 14 вересня у районі Євпаторії також лунали вибухи. Через деякий час джерела 24 каналу в СБУ розповіли, що військова контррозвідка СБУ та наші Військово-морські сили спільно провели унікальну спецоперацію, під час якої знищили російський комплекс ППО "Тріумф". Він коштує 1,2 мільярда доларів.
  • Вже 15 вересня джерело у спецслужбах розповіло 24 Каналу, що 14 вересня з допомогою експериментального Sea Baby вдалося підбити російський ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти.