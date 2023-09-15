Відповідну інформацію український лідер оприлюднив ввечері 15 вересня. Варто зауважити, що мовилось також про постачання для фронту.

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Що відомо про Ставку

Володимир Зеленський розповів, що на Ставці провели детальний огляд ситуації на фронті за всіма напрямками. Зокрема, доповідали Головнокомандувач Валерій Залужний та командувачі з:

Харківщини;

Луганщини;

Донбасу;

Запоріжжя;

Півдня України.

За словами президента, була й доповідь розвідок.

Звіт про завершені спеціальні операції та планування майбутніх. Постачання зброї, боєприпасів та всього необхідного для фронту,

– коротко пояснив президент.

За його словами, була велика доповідь Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про:

поточну динаміку власного виробництва;

перспективи його нарощування.

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