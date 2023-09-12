Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что эта история стоит съемки нескольких фильмов, передает 24 Канал.

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Как возвращали "вышки Бойко" под контроль Украины

Юсов подчеркнул, что возвращение "вышек Бойко под контроль Украины было чрезвычайно сложной спецоперацией, которую реализовывали на протяжении длительного времени специальные подразделения ГУР МО. По его мнению, эта история может стать основой для будущих фильмов или книг.

Действительно, уверен, что в свое время об этом снимут и интересные фильмы в Голливуде, и, возможно, напишут много интересных книг,

– заявил представитель ГУР.

В то же время он отметил, что после деоккупации "вышек Бойко" еще ряд объектов не могут использовать оккупанты для того, чтобы следить за нашими Силами безопасности и обороны. Именно на этих вышках оккупанты реализовывали свои мероприятия радиоэлектронной борьбы или в другие военные цели.

В заключение Юсов заверил, что теперь Украина, как законный владелец этих объектов, будет их использовать по своему усмотрению. Речь идет об усилении средств безопасности и обороны нашего государства.

"Вышки Бойко" снова под контролем Украины