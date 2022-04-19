Говорили о возобновлении мира и усилении сотрудничества: Кулеба встретился с болгарской коллегой

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Болгарию, чтобы встретиться со своей коллегой Теодорой Генчевской. Главы дипведомств говорили о главном – как восстановить мир в Украине.

Детали встречи в Софии Кулеба рассказал в соцсетях. Он отметил, что с Генчевской провел переговоры впервые.

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Кулеба поблагодарил Болгарию за прием беженцев

Благодарен народу Болгарии за то, что он принимает украинцев, которые спасаются от российской агрессии,

– заметил министр.

Главы МИД обсудили дальнейшие шаги по возобновлению мира в Украине. Также одним из главных вопросов было продвижение членства Украины в ЕС. София и Киев намерены усилить двустороннее сотрудничество.

Ранее с премьером Болгарии говорил президент Зеленский

Ранее президент Владимир Зеленский пообщался с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым. Лидеры стран прежде всего сконцентрировались на проблемах судоходства в Черном море, возникших из-за российской агрессии. Украинский президент поблагодарил официальную Софию за поддержку присоединения Украины к Евросоюзу.

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Деталі зустрічі у Софії Кулеба розповів у соцмережах. Він зазначив, що з Генчовською провів перемовини вперше.

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Кулеба подякував Болгарії за прийом біженців

Вдячний народу Болгарії за те, що він обіймає українців, які рятуються від російської агресії,

– зауважив міністр.

Глави МЗС обговорили подальші кроки щодо відновлення миру в Україні. Також одним з головних питань було просування членства України в ЄС. Софія та Київ мають наміри посилити двосторонню співпрацю.

Раніше з прем'єром Болгарії говорив президент Зеленський

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Лідери країн передусім сконцентрувались на проблемах судноплавства у Чорному морі, які виникли через російську агресію. Український президент подякував офіційній Софії за підтримку приєднання України до Євросоюзу.

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