Деталі зустрічі у Софії Кулеба розповів у соцмережах. Він зазначив, що з Генчовською провів перемовини вперше.

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Кулеба подякував Болгарії за прийом біженців

Вдячний народу Болгарії за те, що він обіймає українців, які рятуються від російської агресії,

– зауважив міністр.

Глави МЗС обговорили подальші кроки щодо відновлення миру в Україні. Також одним з головних питань було просування членства України в ЄС. Софія та Київ мають наміри посилити двосторонню співпрацю.

Раніше з прем'єром Болгарії говорив президент Зеленський

Зазначимо, що раніше президент Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Лідери країн передусім сконцентрувались на проблемах судноплавства у Чорному морі, які виникли через російську агресію. Український президент подякував офіційній Софії за підтримку приєднання України до Євросоюзу.

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