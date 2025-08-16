Готовлюсь обсудить завершение войны в Вашингтоне, – Зеленский прокомментировал звонок с Трампом
- Владимир Зеленский провел длинный разговор с Дональдом Трампом и европейскими лидерами, обсудив мирные инициативы для Украины.
- Зеленский планирует проговорить детали завершения войны с Трампом во время визита в Вашингтон. Глава государства также поддерживает трехстороннюю встречу Украина – Америка – Россия.
- Зеленский отметил важность участия европейских стран в переговорах для обеспечения безопасности вместе с Америкой.
Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами утром 15 августа. Украинский лидер назвал более часовой звонок – содержательным.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что рассказал Зеленский о звонке с Трампом 16 августа?
Владимир Зеленский отметил, что утром 16 августа провел длительный и содержательный разговор с президентом Трампом. Сначала коммуникация происходила один на один, а затем также с участием европейских лидеров.
В общем, по словам украинского лидера, разговор длился более чем полтора часа. Примерно час он говорил с Дональдом Трампом.
Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации,
– сказал Зеленский.
Глава государства заверил, что Киев поддерживает предложение Дональда Трампа относительно трехсторонней встречи Украина – Америка – Россия. Президент подчеркнул, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.
"Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение", – анонсировал Владимир Зеленский.
Он также отметил, что важно, чтобы европейцы также были привлечены на всех этапах переговоров ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой.
Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны относительно участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!
– резюмировал Зеленский.
К слову, представитель Еврокомиссии сообщил, что в разговоре Владимира Зеленским с Дональдом Трампом также принимали участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Эммануэль Макрон, канцлер Фридрих Мерц, президент Александр Стубб, президент Кароль Навроцкий, премьер-министр Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель США Стив Уиткофф.
Стоит отметить, что еще до саммита на Аляске президент Дональд Трамп обещал, что сразу по его завершению позвонит Владимиру Зеленскому и европейцам, чтобы проинформировать о результатах от коммуникации с Путиным.