Говорить о кадровых решениях – рано, – председатель комитета Рады о скандале с Минобороны

Сейчас идет следствие по вероятным махинациям в закупках Минобороны. Глава оборонного комитета Верховной Рады Александр Завитневич заявил, что говорить о кадровых изменениях в Минобороны – рано.

23 января состоялось заседание комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки по ситуации с закупками услуг питания для военнослужащих. В эфире новостного телемарафона Александр Завитневич рассказал, произойдут ли в Минобороны кадровые изменения из-за скандала с закупками. Об этом сообщает 24 канал.

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В каком случае в Минобороны начнутся кадровые изменения

Завитневич считает, что говорить о кадровых изменениях в Министерстве можно будет тогда, когда появятся выводы следствия или направлены дела в суд. Пока что НАБУ и другие правоохранительные органы не могут ничего говорить, поскольку продолжается следствие. Также идет экспертиза закупок.

Когда будет вся информация, тогда можно будет говорить о чем-то конкретном, о каких-то кадровых изменениях,

– сказал Завитневич.

Также он сказал, что цена на те же яйца в контрактах, которые он видел, значительно ниже, чем распространялось СМИ. Однако есть другие "нюансы и моменты". Проводится экспертиза, а НАБУ ведет уголовное производство по личным наработкам.

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