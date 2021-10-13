Говорить об отставке Тарана преждевременно, – военный эксперт

Отставка нынешнего министра обороны Андрея Тарана не является вопросом сегодняшнего дня. Если он действительно давил на Василия Бурбу, используя служебное положение, то выполнял распоряжения, которые поступали с Банковой.

Поэтому он еще раз доказал свою преданность президенту. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.

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По его словам, вероятнее всего, что Таран устраивает и президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса Президента Андрея Ермака.

Поэтому говорить о его (Тарана – 24 канал) отставке преждевременно,

– подчеркнул Жданов.

Он пояснил, что к Тарану есть одна претензия – он не работает. Министр, мол, просто занимает должность, чтобы ее никто другой не занимал. Кроме этого, глава министерства – не коммуникабельный.

Худший вариант, – Жданов о Верещук

В Украине активно заговорили о том, что должность, вместо Тарана, может возглавить "слуга народа" Ирина Верещук. В то же время Жданов считает, что нардеп просто не знает, куда себя приспособить.

"Это будет худший вариант. Это не тот человек, который должен возглавлять такое сложное ведомство, которое имеет как и внешнеполитический, так и внутриполитический вес в любом государстве", – сказал военный эксперт.

Верещук в "Первых лицах" на 24 канале 12 октября заявила , что имеет амбиции возглавить Министерство обороны. Во фракции уже обсудили ее кандидатуру на эту должность.

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