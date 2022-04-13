Говорить с Путиным уже не о чем

Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера с Владимиром Путиным прошла именно так, как должна была пройти – в атмосфере полнейшего взаимонепонимания.

И для Запада – это еще один четкий сигнал к тому, как с этим человек следует вести дальнейший разговор.

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Путин – военный преступник

Как с военным преступником, а не как с политиком, с которым возможно о чем-то договориться.

С другой стороны, разве можно запретить другим политикам названивать Путину по вечерам, а потом выкладывать в сеть эмоциональные фото этих "непростых" переговоров, собирающие восторженные возгласы домохозяек "Какой вы мужественный, Эмманюэль!"

С Путиным больше не о чем говорить / Фото Getty Images

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Очень узкий в историческом разрезе временной промежуток для разговоров и фото с фильтрами, завершился. Говорить с этим человеком уже не о чем.

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