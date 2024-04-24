Паспортные столы прекратили выдачу документов за рубежом: МИД разъяснил важный нюанс

Государственное предприятие "Документ", ответственное за паспортные столы, приостановило выдачу готовых документов в заграничных подразделениях. В адрес украинского Министерства иностранных дел люди адресовали немало вопросов.

В ведомстве отметили 24 апреля, отвечая на вопросы граждан: ГП "Документ" не входит в их вертикаль власти. Это отдельная компания, что подчиняется Государственной миграционной службе Украины.

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Что нужно знать о ГП "Документ"

Как отмечают в МИД, консульские услуги ведомство предоставляет гражданам Украины в таких зарубежных дипломатических учреждениях:

посольства;

генеральные консульства;

консульства Украины.

Среди этого перечня нет паспортных столов, организацией которых в Украине и за рубежом занимается ГП "Документ".

ГП "Документ" не является частью системы МИД, дипломатической или консульской службы. Оно входит в систему управления ГМС Украины,

– пишут в министерстве иностранных дел.

Также в ведомстве вспомнили о постановлении Кабмина от 23 апреля 2024 года, которое касается того, что украинские мужчины призывного возраста не смогут больше получать паспорта за пределами Украины.

Соответствующее постановление правительства как раз касается документов, которые оформляет ГМС Украины по заявлениям, полученными ГП "Документ". В то же время в этой компании 23 апреля информировали, что приостановили выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях.

В компании "Документ", среди прочего, констатировали: подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.

Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации,

– указано в сообщении.

Однако в ГП добавляют, что зарубежные филиалы предприятия обязательно сообщат всех пользователей услуг о возобновлении работы систем выдачи документов. Следует следить за официальными ресурсами компании.

Отметим, что 23 апреля МИД сообщил о временном прекращении приема новых заявлений на совершение консульских действий для мужчин от 18 до 60 лет, временно находящихся за рубежом.

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Исключение – заявления об оформлении удостоверений личности на возвращение в Украину. Кроме того, в постановлении Кабмина указано всего 8 категорий граждан, которые все же смогут получить документы за рубежом. В частности, речь идет об опекунах родителей или детей с инвалидностью.