В ГПСУ не комментируют "приезд" Моргенштерна, но намекнули, что он мог солгать

Российский рэпер Моргенштерн из черного списка украинского Минкульта заявил, что приехал в Украину. В Госпогранслужбе подчеркнули, что не стоит верить высказываниям скандального исполнителя.

Что говорят в Госпогранслужбе

Пограничники отказались говорить журналистам 24 канала, Действительно ли Моргенштерн пересек границу Украины. Однако заверили, что лицо с запретом на въезд не въехало бы на нашу территорию.

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Я не могу разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами. Однако могу отметить, что не стоит воспринимать слова и видео отдельных фигур, что они вроде бы в Украине, как факт их пребывания на территории нашей страны,

– подчеркнул спикер ГНСУ Артем Демченко.

Он добавил, что пограничники действуют в пределах предоставленных им полномочий: "если действует запрет на въезд, то лицо в Украину не въедет".

В версии Моргенштерна есть неточности

За 4 часа до того, как рэпер выложил в свой инстаграм видео о том, что приехал с девушкой в Украину, он был в Уфе. Моргенштерн публиковал в инстаграм-историях кадры из ресторана "Версаль", расположенного в России.

Заметим, расстояние между Уфой и ближайшей границей Украины составляет около 1600 километров. Как исполнителю удалось "преодолеть" такое расстояние – загадка. Вероятно, что Моргенштерн в традиционно скандальной для него привычке просто соврал.

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Моргенштерн "в Украине"

Российский рэпер 9 июля опубликовал видео на фоне поля и подсолнухов. На нем он сказал: "Медовый месяц продолжается – мы в Украине". Однако на этом видео "из Украины" закончились. Моргенштерн больше не публиковал в инстаграм-историях деталей своего "путешествия".

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