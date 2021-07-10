Що кажуть у Держприкордонслужбі

Прикордонники відмовилися казати журналістам 24 каналу, чи справді Моргенштерн перетнув кордон України. Однак запевнили, що особа із забороною на в'їзд не потрапила б на нашу територію.

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Я не можу розголошувати інформацію щодо перетину кордону третіми особами. Однак можу зазначити, що не варто сприймати слова і відео окремих постатей, що вони начебто в Україні, як факт їхнього перебування на території нашої країни,

– наголосив речник ДПСУ Артем Демченко.

Він додав, що прикордонники діють у межах наданих їм повноважень: "Якщо діє заборона на в'їзд, то особа в Україну не в'їде".

У версії Моргенштерна є неточності

За 4 години до того, як репер виставив у свій інстаграм відео про те, що приїхав з дівчиною в Україну, він був в Уфі. Моргенштерн публікував в інстаграм-історіях кадри з ресторану "Версаль", що розташований у Росії.

Зауважимо, відстань між Уфою та найближчим кордоном України становить близько 1600 кілометрів. То ж як виконавцю вдалося "подолати" таку відстань – загадка. Ймовірно, що Моргенштерн у традиційно скандальній для нього звичці просто збрехав.

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Моргенштерн "в Україні"

Російський репер 9 липня опублікував відео на фоні поля та соняшників. На ньому він сказав: "Медовий місяць продовжується – ми в Україні".

Однак на цьому відео "з України" закінчилися. Моргенштерн більше не публікував в інстаграм-історіях деталей своєї "мандрівки".

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