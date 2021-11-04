В ГПСУ не видят увеличения российских войск возле границ

Пограничники следят за ситуацией возле границ Украины. Успокаивают, что поблизости нет скопления войск оккупантов.

Возле украинской границы не видят движения техники или военных государства-агрессора. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Что известно о стягивании войск

О переброске российских войск к границам Украины 30 октября писало издание The Washington Post. В США отметили, что российская 1 Гвардейская танковая армия перебрасывает силы и средства ближе к границам Украины.

Однако в Украине это опровергли. Разведка не зафиксировала по состоянию на 1 ноября стягивание оккупационных войск. Там отметили, что это элемент специальных информационно-психологических действий.

После этого издание Politico показало фотографии, которые сделали с помощью спутника. Фотографии свидетельствуют о скоплении бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает заявления о российских войсках сознательной дезинформацией.

В Кремле тоже отреагировали на сообщения в СМИ. Там сказали, что передвижение российской военной техники и воинских подразделений на территории страны является исключительно делом Москвы.