В ГПСУ предоставили актуальную информацию об очередях на границе

В Госпогранслужбе сообщили актуальную информацию относительно очередей на границе. Практически на всех пунктах пропуска нет очередей.

Госпогранслужба опубликовала информацию об очередях на границе по состоянию на 14 часов 21-го марта. Абсолютно нет очередей на границах с Румынией и Молдовой.

Достойно внимания За прошедшие сутки из Украины выехали почти 47 тысяч человек, а 20 – вернулись

Небольшие очереди в пункте пропуска "Шегини". Также следует заметить, что КПП "Тиса" – не работает.

Польша

"Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Рава–Русская" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Краковец" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов

"Шегини" – 10 л/а, 0 автобусы, 40 пешеходов;

"Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словакия

"Малый Березной" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" – 0 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов.

"Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия

"Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не производится);

"Дзвонковое" – 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);

"Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" – 0 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.

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. На границе с Румынией и Модовой – очередей нет.