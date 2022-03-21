В ГПСУ предоставили актуальную информацию об очередях на границе

21 марта 2022 , 14:47
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Источник:

Государственная пограничная служба Украины

В Госпогранслужбе сообщили актуальную информацию относительно очередей на границе. Практически на всех пунктах пропуска нет очередей.

Госпогранслужба опубликовала информацию об очередях на границе по состоянию на 14 часов 21-го марта. Абсолютно нет очередей на границах с Румынией и Молдовой.

Достойно внимания За прошедшие сутки из Украины выехали почти 47 тысяч человек, а 20 – вернулись

Небольшие очереди в пункте пропуска "Шегини". Также следует заметить, что КПП "Тиса" – не работает.

Польша

  • "Ягодин" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Устилуг" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Угринов" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Рава–Русская" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Грушев" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Краковец" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
  • "Шегини" – 10 л/а, 0 автобусы, 40 пешеходов;
  • "Смольница" – 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словакия

  • "Малый Березной" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Ужгород" – 0 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов.
  • "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.

Венгрия

  • "Тиса" – 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не производится);
  • "Дзвонковое" – 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 24 часов);
  • "Косино" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Лужанка" – 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Вилок" – 0 л/а, 0 пешеходов.
Вниманию. На границе с Румынией и Модовой – очередей нет.

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Автор: Михайло Гема