Украинские пограничники уничтожили "Шахед" стрелковым оружием: в сети распространяется впечатляющее видео

В четверг, 26 февраля, украинские военные сбили вражеский дрон-камикадзе типа "Шахед" на Северо-Слобожанском направлении. Беспилотник уничтожили из стрелкового оружия.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники сбили российский "Шахед": что известно?

Из видео ГПСУ видно, что вражеская воздушная цель двигалась на малой высоте – это позволило бойцам оперативно отреагировать и открыть огонь из стрелкового оружия.

Благодаря слаженным действиям пограничников дрон удалось ликвидировать на подлете к цели, не допустив его дальнейшего продвижения.

Момент сбивания вражеского дрона: смотрите видео ГПСУ

Российская армия атаковала Украину в ночь на 26 февраля: что известно?