Внезапная проверка белорусской армии: военный эксперт объяснил, есть ли угроза для Украины

Беларусь начала внезапную проверку военных подразделений, которые расположены вблизи границы Украины и Польши. Режим Лукашенко регулярно осуществляет определенные провокации.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что Беларусь непрерывно проводит мероприятия по боевой и мобилизационной подготовке еще с апреля 2022 года. И нельзя сказать, что они вообще не достигли никакого результата.

К теме "Пилоты-самоубийцы": военный обозреватель разобрал белорусское ИПСО с "бомбами" на самолетах Су-25

Есть ли угроза для Украины

Как отметил Грабский, пока нельзя утверждать, что Беларусь способна самостоятельно проводить боевые действия. Однако они осуществляют комплекс мероприятий, чтобы поддерживать определенный уровень боевой готовности и обученности боевого состава.

В марте Беларусь перебрасывала некоторые подразделения под границу с Литвой. То есть такие провокационные мероприятия уже происходили и раньше. Украина знает, как на это реагировать.

Марионеточный режим пробует сделать демонстрацию силы. Цель – отвлечь ресурсы Сил обороны. Это – демонстративные действия, которые вписывают в общую "канву". Но не несут ничего. Никакой угрозы со стороны Беларуси на ближайшую перспективу не существует. Это будет продолжаться до тех пор, пока контингент российских войск снова не зайдет в Беларусь,

– отметил Грабский.

Конечно, не стоит забывать о возможных угрозах по инфильтрации вражеских ДРГ. Но Украина знает, как с этим справляться.

Ситуация в Беларуси: коротко