В Ивано-Франковской области свирепствует град: люди показали последствия непогоды

Некоторые районы Ивано-Франковской области накрыло ливнем и градом. Местные жители поделились разрушительными последствиями стихии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что известно о непогоде в Ивано-Франковской области

Жители Ивано-Франковской области сообщают о сильном граде. В Укргидрометцентре предупреждали, что 19 мая в Ивано-Франковске и области будет облачно, значительный дождь, гроза и град.

Последствия непогоды: смотрите фото очевидцев для Oboz.ua

Синоптики отметили, что в течение суток по городу Ивано-Франковску и области значительный дождь (15 – 29 миллиметров за 12 часов и меньше), порывы северо-западного ветра 15 – 20 м/с, гроза, град (6 – 19 миллиметров). Объявлен первый уровень опасности (желтый).

Сильный град в Ивано-Франковской области: смотрите видео с местных телеграмм-каналов

Ледяные шарики сыпались с неба в нескольких регионах Ивано-Франковской области, а в других шел дождь с грозой. На Богородчанщине "побелели" дороги и трава.

Разрушительные последствия стихии: смотрите видео местных жителей

К слову, первый уровень опасности 19 мая объявили также в столице Украины. В Киеве ожидается гроза, которая продлится до конца суток.

Местные власти призвали граждан избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.