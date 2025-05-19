Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про негоду на Івано-Франківщині

Жителі Івано-Франківської області повідомляють про сильний град. В Укргідрометцентрі попереджали, що 19 травня в Івано-Франківську та області буде хмарно, значний дощ, гроза та град.

Наслідки негоди на Івано-Франківщині: дивіться фото очевидців для Oboz.ua

Синоптики наголосили, що протягом доби по місту Івано-Франківську та області значний дощ (15 – 29 міліметрів за 12 годин та менше), пориви північно-західного вітру 15 – 20 м/с, гроза, град (6 – 19 міліметрів). Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Сильний град в Івано-Франківській області: дивіться відео з місцевих телеграм-каналів

Льодяні кульки сипалися з неба в кількох регіонах Івано-Франківщини, а в інших ішов дощ з грозою. На Богородчанщині "побіліли" дороги та трава.

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До слова, перший рівень небезпечності 19 травня оголосили також у столиці України. У Києві очікується гроза, яка триватиме до кінця доби.

Місцева влада закликала громадян уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.