График эвакуационных рейсов Укрзализныци на 30 марта

Укрзализныця осуществит ряд эвакуационных рейсов 30 марта. В частности их будут проводить из Краматорска, Новозолотаровки и Покровска.

Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте украинского национального перевозчика.

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График рейсов на 30 марта

Краматорск:

13:00 – №278/277 Краматорск – Львов;

16:00 – №280/279 Краматорск – Львов.

Другие:

14:00 – 5501 Новозолотаровка – Лозовая;

16:10 – 7931 Покровск – Днепр;

23:30 – 34/233 Чоп – Днепр.

Международные эвакуационные рейсы на 30 марта

Недавно Укрзализныця запустила сайт для украинцев, которые пытаются выехать из зоны боевых действий. Там можно посмотреть все о пассажирских перевозках на время войны, а также о регулярных рейсах. Информацию о маршрутах там обновляют ежедневно около 00:00.

Польша:

07:10 – 35/36 Львов – Пшемысль (билеты в продаже);

08:30 – 715/716 Киев – Пас-Винница (11:25) – Пшемысль (билеты в продаже);

10:30 – 901/902 Днепр – Хелм (билеты оформлять до станции Ягодин);

17:02 – 814/813 Львов – Хелм;

18:22 – 35/36 Одесса – Пшемысль (билеты в продаже);

19:13 – 67/68-910/909 Киев – Варшава/Киев – Хелм (билеты в продаже).

Словакия:

11:35 № 8661 Чоп – Чьерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49, билеты в продаже);

16:50 № 961 Чоп – Чьерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 18:13, билеты в продаже).

Венгрия:

В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп-Захонь (билеты в продаже);

12:30 №33 Мукачево – Будапешт (билеты в продаже);

16:30 №32521 Мукачево – Будапешт (билеты в продаже).

Чехия:

12:00 №911 Мостиска 1 – Богумин.

Румыния:

23:23 Одесса – Измаил – Исакча (Румыния).

Австрия:

14:07 №749/750 Киев – Львов (21:00) – Вена.

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