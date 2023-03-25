Как метро и другой транспорт будет работать в Киеве с 26 марта: актуальный график
В Киеве сокращают комендантский час. Это отразится на графике работы ряда предприятий. Также изменится работа общественного транспорта, в частности метро.
Рассказываем в материале 24 Канала, как будет курсировать общественный транспорт в Киеве после сокращения комендантского часа. Заметим, что его вводят с 26 марта 2023 года.
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Транспорт в Киеве будет ездить дольше
Как будет курсировать транспорт рассказали в "Киевпасстрансе". Там заметили, что:
- наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;
- метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;
- фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.
Движение метро продлят на час
Как отметили в КГВА, метрополитен будет работать на час дольше в связи с сокращением комендантского часа.Внимание! Следует отметить, что вход станции киевского метро закрываются в разное время. Это зависит от того, когда курсируют последние поезда по определенным линиям.
- Красная линия. Быстрее всего свои двери для пассажиров открывает станция Лесная – 05:25 Западный вестибюль и 05:28 Восточный вестибюль. Позднее последний поезд будет на станции Академгородок в 23:08.
- Синяя линия. Быстрее всего заработает станция Героев Днепра – 05:22 на Южном вестибюле. Там же будет позднее последний поезд, в 23:05.
- Зеленая линия. Ранее откроется станция Бориспольская, в 05:26 на Западном вестибюле. Последний поезд в 23:06 будет на станции Сырец.
Как теперь будет курсировать метро в Киеве с 26 марта / КМВА
Как теперь будет курсировать метро в Киеве с 26 марта / КМВА
Как теперь будет курсировать метро в Киеве с 26 марта / КМВА
Больше о сокращении комендантского часа
- Заметим, что КМВА приняло решение о сокращение комендантского часа в Киеве. С 26 марта она продлится с 00:00 до 05:00. Кроме того, предполагается демонтаж части блокпостов в столице.
- Также в столице изменились условия продажи алкогольных напитков. С 27 марта их можно будет покупать в магазинах и торговых сетях с 11:00 до 21:00.
- Мы же напоминаем, что нарушать комендантский час ни в коем случае не стоит. Находиться на улице в это время разрешено разве что, чтобы перебраться к укрытию во время воздушной тревоги.
- Во всех других случаях следует иметь спецпропуск. Если его у вас нет, то следует ожидать серьезного разговора с правоохранителями, если они вас встретят в это время.