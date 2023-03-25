Как метро и другой транспорт будет работать в Киеве с 26 марта: актуальный график

В Киеве сокращают комендантский час. Это отразится на графике работы ряда предприятий. Также изменится работа общественного транспорта, в частности метро.

Рассказываем в материале 24 Канала, как будет курсировать общественный транспорт в Киеве после сокращения комендантского часа. Заметим, что его вводят с 26 марта 2023 года.

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Транспорт в Киеве будет ездить дольше

Как будет курсировать транспорт рассказали в "Киевпасстрансе". Там заметили, что:

наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;

метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;

фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.

Движение метро продлят на час

Как отметили в КГВА, метрополитен будет работать на час дольше в связи с сокращением комендантского часа.

Красная линия. Быстрее всего свои двери для пассажиров открывает станция Лесная – 05:25 Западный вестибюль и 05:28 Восточный вестибюль. Позднее последний поезд будет на станции Академгородок в 23:08.

Быстрее всего свои двери для пассажиров открывает станция Лесная – 05:25 Западный вестибюль и 05:28 Восточный вестибюль. Позднее последний поезд будет на станции Академгородок в 23:08. Синяя линия. Быстрее всего заработает станция Героев Днепра – 05:22 на Южном вестибюле. Там же будет позднее последний поезд, в 23:05.

Быстрее всего заработает станция Героев Днепра – 05:22 на Южном вестибюле. Там же будет позднее последний поезд, в 23:05. Зеленая линия. Ранее откроется станция Бориспольская, в 05:26 на Западном вестибюле. Последний поезд в 23:06 будет на станции Сырец.

Следует отметить, что вход станции киевского метро закрываются в разное время. Это зависит от того, когда курсируют последние поезда по определенным линиям.



Как теперь будет курсировать метро в Киеве с 26 марта / КМВА



Как теперь будет курсировать метро в Киеве с 26 марта / КМВА



Как теперь будет курсировать метро в Киеве с 26 марта / КМВА

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