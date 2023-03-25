Розповідаємо у матеріалі 24 Каналу, як курсуватиме громадський транспорт у Києві після скорочення комендантської години. Зауважимо, що його запроваджують з 26 березня 2023 року.
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Транспорт у Києві їздитиме довше
Як курсуватиме транспорт розповіли у "Київпастранс". Там зауважили, що:
- наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;
- метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00;
- фунікулер працюватиме із 07:00 до 22:00.
Рух метро продовжать на годину
Як зазначили у КМВА, метрополітен працюватиме на годину довше у зв'язку зі скороченням комендантської години.
- Червона лінія. Найшвидше свої двері для пасажирів відчиняє станція Лісова – 05:25 Західний вестибюль та 05:28 Східний вестибюль. Найпізніше останній поїзд буде на станції Академмістечко о 23:08.
- Синя лінія. Найшвидше запрацює станція Героїв Дніпра – 05:22 на Південному вестибюлі. Там же й буде найпізніше останній поїзд, о 23:05.
- Зелена лінія. Найраніше відчиниться станція Бориспільська, о 05:26 на Західному вестибюлі. Останній поїзд о 23:06 буде на станції Сирець.
Як тепер курсуватиме метро у Києві з 26 березня / КМВА
Як тепер курсуватиме метро у Києві з 26 березня / КМВА
Як тепер курсуватиме метро у Києві з 26 березня / КМВА
Більше про скорочення комендантської години
- Зауважимо, що КМВА ухвалило рішення про скорочення комендантської години у Києві. З 26 березня вона триватиме з 00:00 по 05:00. Крім того, передбачається демонтаж частини блокпостів у столиці.
- Також у столиці змінилися умови продажу алкогольних напоїв. З 27 березня їх можна буде купувати в магазинах і торговельних мережах з 11:00 по 21:00.
- Ми ж нагадуємо, що порушувати комендантську годину ні в якому разі не варто. Перебувати на вулиці в цей час дозволено хіба задля того, щоб перебратися до укриття під час повітряної тривоги.
- В усіх інакших випадках слід мати спецперепустку. Якщо її у вас немає, то слід очікувати на серйозну розмову з правоохоронцями, якщо вони на вас натраплять у цей час.