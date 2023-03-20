Відтоді комендантська година у столиці діятиме з 00:00 до 05:00 щодня. До речі, також у КМВА ухвалили рішення щодо блокпостів.

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У КМВА зазначили, що зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці.

Але і на цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте нових змін, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим. Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація,

– сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Зміниться час продажі алкоголю

Крім того, у Києві з 27 березня алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах дозволять продавати з 11:00 до 21:00 Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

"Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів і запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції", – додали у КМВА.

Варто нагадати, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо у заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право:

затримати дану особу,

перевірити у неї наявність документів,

встановити причину порушення комендантської години.

Також за потребою може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи вогнепальну зброю.

Важливе уточнення! Виходити на вулицю дозволено тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.

Додамо, що у Києві зі скороченням комендантської години з 26 березня метро і наземний транспорт працюватимуть на годину довше.