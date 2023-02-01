Отключение света в Украине 1 февраля: графики и перечень городов
В большинстве регионов Украины действуют стабилизационные графики отключения света. Сейчас наша энергосистема продолжает приходить в себя от циничных ударов российских оккупантов.
- 1Свет на Хмельнитчине
- 2В Ровенской области действуют графики
- 3Что со светом в Киевской и Днепропетровской областях
- 4В Одесской области до сих пор действуют экстренные отключения
- 5Как будут выключать свет на Прикарпатье
- 6На Запорожье продолжаются стабилизационные отключения
- 7Электроэнергия в Черкасской области
- 8Какая ситуация со светом во Львовской области
- 9График отключения в Винницкой области
- 10Электроэнергия в Полтавской области
- 11Как в Тернопольской области будут выключать свет
- 12В Сумской области обновили график отключений
В некоторых регионах, кроме плановых отключений, могут действовать аварийные или экстренные отключения. Когда не будет света в вашем городе 1 февраля – читайте в материале 24 Канала.
Важно Из-за похолодания растет потребление света, – в Укрэнерго заявляют о значительном дефиците
Свет на Хмельнитчине
График отключений света на Хмельнитчине 1 февраля:
Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"
К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.
В Ровенской области действуют графики
Графики отключений электроэнергии 1 февраля:
- Город Ровно – по ссылке.
- Ровенская область – по ссылке.
Что со светом в Киевской и Днепропетровской областях
Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии:
- Киев – днем 1050 МВт/ночью 683 МВт – график по ссылке.
- Киевщина – днем 751 МВт/ночью 627 МВт – график по ссылке.
- Днепропетровщина – днем 1272 МВт/ночью 1245 МВт – график по ссылке.
Такие лимиты позволяют использовать графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.
В Одесской области до сих пор действуют экстренные отключения
К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесщины в области продолжаются экстренные отключения света.
ДТЭК Одесские электросети в срочном порядке производит аварийный ремонт высоковольтной линии, которая получила значительные повреждения из-за последней ракетной атаки врагом. Это необходимо для того, чтобы обеспечить техническую возможность распределения электроэнергии от высоковольтной подстанции до жилых массивов Одессы.
Поэтому в течение 1 февраля могут быть длительные перерывы в электроснабжении для жителей южной и западной части города.
Как будут выключать свет на Прикарпатье
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 17:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- С 11:00 до 12:00, 23:00 до 24:00 – возможные отключения
Подочереди 1.3, 1.4
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- С 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – возможные отключения
2 очередь
Подочереди 2.1, 2.2
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- С 13:00 до 14:00 – возможные отключения
Подочереди 2.3, 2.4
- С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 14:00 до 15:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
- С 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 08:00 до 09:00 – возможные отключения
Подочереди 3.3, 3.4
- С 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 10:00 до 11:00, 20:00 до 21:00 – возможные отключения
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.
- Обесточенной поочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.
- Обесточенной поочередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и 17:00 до 21:00.
- Обесточенной поочередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00
На Запорожье продолжаются стабилизационные отключения
На территории Запорожской области продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.
Отключение света на Запорожье / "Запорожьеоблэнерго"
Почасовые стабилизационные отключения осуществляются в 3 очереди, ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 4 часа.
Электроэнергия в Черкасской области
С 1 по 4 февраля по Черкасской области продолжат работу красные графики. В ночное время (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений по области не планируется.Важно! Изменение часов отключения в очередях красного графика произойдет в ночь с 4 на 5 февраля.
Актуальные графики:
1 очередь – по ссылке
Часы отключения:
- 00:00-04:00
- 06:00-10:00
- 12:00–16:00
- 18:00–22:00
2 очередь – по ссылке
Часы отключения:
- 00:00-02:00
- 04:00-08:00
- 10:00–14:00
- 16:00–20:00
- 22:00-24:00
3 очередь – по ссылке
Часы отключения:
- 02:00-06:00
- 08:00-12:00
- 14:00–18:00
- 20:00-24:00
Какая ситуация со светом во Львовской области
1 февраля во Львовской области будет действовать график почасовых отключений. В случае превышения лимитов возможно использование аварийных отключений.
Узнать график и свою группу отключения можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
График отключения в Винницкой области
Новый график отключений электроэнергии в Винницкой области 1 февраля:
График до 10 февраля / "Винницаоблэнерго"
Электроэнергия в Полтавской области
1 февраля в Полтавской области будут отключать одновременно две очереди потребителей электроэнергии, сообщили в "Полтаваоблэнерго". То есть жители будут 4 часа без электричества, 2 – со светом.
С графиком отключений можно ознакомиться здесь.
Как в Тернопольской области будут выключать свет
График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области на период с 30 января по 5 февраля:
Отключение света на Тернопольщине / "Тернопольоблэнерго"
В Сумской области обновили график отключений
В Сумах и области обновили график почасовых отключений электроэнергии на февраль 2023 года.
С 20:00 до 8:00 будет действовать режим +4/-2. Это означает, что количество часов со светом в вечернее время увеличится. В то же время, с 08:00 до 20:00 будет действовать режим -4/+2.