Отключение света в Украине 1 февраля: графики и перечень городов

В большинстве регионов Украины действуют стабилизационные графики отключения света. Сейчас наша энергосистема продолжает приходить в себя от циничных ударов российских оккупантов.

В некоторых регионах, кроме плановых отключений, могут действовать аварийные или экстренные отключения. Когда не будет света в вашем городе 1 февраля – читайте в материале 24 Канала.

Важно Из-за похолодания растет потребление света, – в Укрэнерго заявляют о значительном дефиците

Свет на Хмельнитчине

График отключений света на Хмельнитчине 1 февраля:



Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.

В Ровенской области действуют графики

Графики отключений электроэнергии 1 февраля:

Что со светом в Киевской и Днепропетровской областях

Укрэнерго предоставил новые ограничения потребления электроэнергии:

Такие лимиты позволяют использовать графики стабилизационных отключений в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В Одесской области до сих пор действуют экстренные отключения

К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры Одесщины в области продолжаются экстренные отключения света.

ДТЭК Одесские электросети в срочном порядке производит аварийный ремонт высоковольтной линии, которая получила значительные повреждения из-за последней ракетной атаки врагом. Это необходимо для того, чтобы обеспечить техническую возможность распределения электроэнергии от высоковольтной подстанции до жилых массивов Одессы.

Поэтому в течение 1 февраля могут быть длительные перерывы в электроснабжении для жителей южной и западной части города.

Как будут выключать свет на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 17:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 11:00 до 12:00, 23:00 до 24:00 – возможные отключения

Подочереди 1.3, 1.4

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 14:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – возможные отключения

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 13:00 до 14:00 – возможные отключения

Подочереди 2.3, 2.4

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 14:00 до 15:00, 22:00 до 23:00 – возможные отключения

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 02:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 08:00 до 09:00 – возможные отключения

Подочереди 3.3, 3.4

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 10:00 до 11:00, 20:00 до 21:00 – возможные отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению будет применена 4 очередь.

Обесточенной поочередь 4.1 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Обесточенной поочередь 4.2 будет с 10:00 до 14:00 и 17:00 до 21:00.

Обесточенной поочередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, 09:00 до 13:00, 21:00 до 00:00

На Запорожье продолжаются стабилизационные отключения

На территории Запорожской области продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.



Отключение света на Запорожье / "Запорожьеоблэнерго"

Почасовые стабилизационные отключения осуществляются в 3 очереди, ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди – 4 часа.

Электроэнергия в Черкасской области

С 1 по 4 февраля по Черкасской области продолжат работу красные графики. В ночное время (ориентировочно с 00:00 до 06:00) отключений по области не планируется.

Изменение часов отключения в очередях красного графика произойдет в ночь с 4 на 5 февраля.

Актуальные графики:

1 очередь – по ссылке

Часы отключения:

00:00-04:00

06:00-10:00

12:00–16:00

18:00–22:00

2 очередь – по ссылке

Часы отключения:

00:00-02:00

04:00-08:00

10:00–14:00

16:00–20:00

22:00-24:00

3 очередь – по ссылке

Часы отключения:

02:00-06:00

08:00-12:00

14:00–18:00

20:00-24:00

Какая ситуация со светом во Львовской области

1 февраля во Львовской области будет действовать график почасовых отключений. В случае превышения лимитов возможно использование аварийных отключений.

Узнать график и свою группу отключения можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

График отключения в Винницкой области

Новый график отключений электроэнергии в Винницкой области 1 февраля:



График до 10 февраля / "Винницаоблэнерго"

Электроэнергия в Полтавской области

1 февраля в Полтавской области будут отключать одновременно две очереди потребителей электроэнергии, сообщили в "Полтаваоблэнерго". То есть жители будут 4 часа без электричества, 2 – со светом.

С графиком отключений можно ознакомиться здесь.

Как в Тернопольской области будут выключать свет

График почасового отключения электрической энергии в Тернопольской области на период с 30 января по 5 февраля:



Отключение света на Тернопольщине / "Тернопольоблэнерго"

В Сумской области обновили график отключений

В Сумах и области обновили график почасовых отключений электроэнергии на февраль 2023 года.

С 20:00 до 8:00 будет действовать режим +4/-2. Это означает, что количество часов со светом в вечернее время увеличится. В то же время, с 08:00 до 20:00 будет действовать режим -4/+2.



Отключение света в Сумской области / "Сумыоблэнерго"