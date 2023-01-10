Отключение света в Украине 10 января: графики и перечень городов

В Украине действуют стабилизационные отключения света из-за нехватки мощностей в электросети. Так, отключения электроэнергии возможны не только днем, но и ночью.

24 Канал публикует актуальные графики отключения света в регионах. Узнайте, какова будет ситуация 10 января в вашем населенном пункте.

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Электроэнергия в Киеве

В настоящее время в Киеве применяются стабилизационные графики. Ознакомиться с графиком можно здесь.

Что со светом в Ровенской области

Графики отключений электроэнергии 10 января:

Отключение света в Хмельницкой области

График отключений света в Хмельницкой области 10 января:

7:00-11:00 – IV очередь;

11:00-15:00 – ІІІ очередь;

15:00-19:00 – ІІ очередь;

19:00-23:00 – И очередь.

23:00-3:00 – IV очередь;

3:00-7:00 – ІІІ очередь.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.

График отключения света в Запорожской области



Отключение света в Запорожской области / "Запорожьеоблэнерго"

Что с электричеством на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 01:00 до 03:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 17:00 до 19:00 – возможны отключения для подочереди 1.1,

а также с 05:00 до 07:00 и с 11:00 до 13:00 – возможные отключения для очереди 1.2.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочереди 1.3, 1.4

С 00:00 до 01:00, 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 07:00 до 09:00, 19:00 до 21:00 – возможны отключения для подочереди 1.3,

а также с 13:00 до 15:00 – возможные отключения для подочереди 1.4.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00 – возможны отключения для подочереди 2.1,

а также с 21:00 до 23:00 – возможные отключения для подочереди 2.2.

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 2.3

С 03:00 до 05:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 – очередь будет выключена

С 07:00 до 09:00, 17:00 до 19:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 2.4

С 03:00 до 05:00, с 07:00 до 09:00, с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 21:00 – очередь будет выключена

С 11:00 до 13:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

3 очередь

Подочередь 3.1

С 01:00 до 03:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 – очередь будет выключена

С 19:00 до 21:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.2

С 00:00 до 01:00, с 09:00 до 11:00, с 15:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 – очередь будет выключена

С 13:00 до 15:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.3

С 03:00 до 05:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 09:00 до 11:00, 21:00 до 23:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Подочередь 3.4

С 05:00 до 07:00, с 11:00 до 13:00, с 17:00 до 19:00 и 23:00 до 24:00 – очередь будет выключена

С 15:00 до 17:00 – возможные отключения

Остальные часы подочереди будут с электроснабжением.

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 15:00 до 19:00. С 19:00 до 20:00 – возможные отключения

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00. С 07:00 до 08:00 – возможные отключения

Как будут выключать свет в Винницкой области

Облэнерго опубликовало график почасовых отключений на 10 января:

1 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00; 22:00-24:00;

2 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

3 очередь: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

Свет на Сумщине

10 января по городу Сумы и области действуют графики почасовых отключений электроэнергии в режиме +4/-2:

1 очередь – 00.00-02.00; 06.00-08.00; 12.00–14.00; 18.00–20.00.

2 очередь – 02.00-04.00; 08.00–10.00; 14.00–16.00; 20.00–22.00.

3 очередь – 04.00-06.00; 10.00–12.00; 16.00–18.00; 22.00–24.00.

На Днепропетровщине действуют графики

Днепропетровская область возвращается к стабилизационным графикам. Ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Будет ли свет в Одесской области

В настоящее время в регионе действуют графики стабилизационных отключений. Они учитывают текущую сложную ситуацию в энергосистеме после последних массовых обстрелов. Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

Электроснабжение в Полтавской области

На территории Полтавы и области 10 января будет применен график почасового отключения.

Так, жителям Полтавщины энергетики будут отключать по одной очереди. Без света каждая будет по два часа, с электроснабжением – четыре часа.

С перечнем населенных пунктов и улиц можно ознакомиться по ссылке. График отключений на январь – смотрите здесь.

В Кировоградской области ввели аварийные отключения

10 января по всей Кировоградской области действуют аварийные отключения с 09.30. Это необходимый шаг, чтобы избежать перегрузки сетей и сбалансировать энергосистему.

Этот график вводится в экстренном порядке, поэтому предварительно обнародовать его невозможно. Графики почасовых отключений пока не действуют.

В Киеве снова были проблемы со светом

Накануне гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко рассказал, что в некоторых районах Киева были аварийные отключения электроснабжения 9 января. Это связано с проблемами в работе критической инфраструктуры.

Энергетики заявляли, что с понижением температуры на улице будет расти потребление тока и, соответственно, количество аварий. Собственно, так и вышло.