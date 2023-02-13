Отключение света в Украине 13 февраля: графики и перечень городов
13 февраля 2023, 08:47Читати новину українською
Украинская энергосистема пережила уже 14 атак противника. Поэтому в областях вынуждены применять стабилизационные и экстренные отключения света.
В Укрэнерго анонсировали, что сегодня, 13 февраля, не предоставляли ограничений по потреблению света. Впрочем, все зависит от ситуации в электросети. Об этом сообщает 24 Канал.
К теме Укрэнерго не предоставило ограничений на потребление электроэнергии на 13 февраля: что это значитОбратите внимание! О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграмм-каналы. Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.
На Киевщине, Одесщине и Днепропетровщине без отключений
В ДТЭК сообщили, что в Укрэнерго не предоставляли лимиты для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Это позволяет не выключать свет.
Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками,
– отметили в компании.
Ознакомиться с графиками можно по ссылке: