Отключение света в Украине 13 февраля: графики и перечень городов

Украинская энергосистема пережила уже 14 атак противника. Поэтому в областях вынуждены применять стабилизационные и экстренные отключения света.

В Укрэнерго анонсировали, что сегодня, 13 февраля, не предоставляли ограничений по потреблению света. Впрочем, все зависит от ситуации в электросети. Об этом сообщает 24 Канал.

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На Киевщине, Одесщине и Днепропетровщине без отключений

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В ДТЭК сообщили, что в Укрэнерго не предоставляли лимиты для Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Это позволяет не выключать свет.

Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения в соответствии со стабилизационными графиками,

– отметили в компании.

Ознакомиться с графиками можно по ссылке: