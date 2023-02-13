В Укренерго анонсували, що на сьогодні, 13 лютого, не надавали обмежень щодо споживання світла. Втім, чи будуть відключення, залежить від ситуації в електромережі. Про це інформує 24 Канал.

До теми Укренерго не надало обмежень на споживання електроенергії на 13 лютого: що це означає

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На Київщині, Одещині та Дніпропетровщині без відключень

У ДТЕК повідомили, що в Укренерго не надавали ліміти для Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. Тож це дозволяє не вимикати світло.

Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно з стабілізаційними графіками,

– наголосили в компанії.

Ознайомитися з графіками можна за посиланням:

Яка ситуація в Чернігівській області

Упродовж 13 лютого в Чернігівській області не відключатимуть електроенергію. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Чернігівобленерго Катерина Дроздова.

Річ у тім, що спеціалісти будуть вимірювати реальне споживання та потребу споживачів.

Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання при встановленні нових лімітів,

— йдеться у повідомленні Укренерго.

Сьогодні споживачам рекомендують використовувати електроенергію в обсягах, необхідних для звичайного функціонування підприємств та комфортного життєзабезпечення домогосподарств.

На Хмельниччині можуть бути відключення

У Хмельницькій області також анонсували день без відключень. Однак, вони все ж таки можливі на півночі регіону в періоди маскимальних навантажень.

Зокрема, можуть вимикати основні черги за графіком з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

Графік відключень / Фото Хмельницькобленерго