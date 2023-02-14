"Любовь – это отличный график на 14 февраля": перечень городов, которые будут со светом

Украинская энергосистема пережила уже четырнадцатую атаку противника. В некоторых регионах Украины применяются плановые и экстренные отключения света.

Какая ситуация со светом в разных городах и регионах Украины – читайте в тексте 24 Канала.

Важно Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

В Черкасской области не будут выключать свет

14 февраля в Черкасской области будут проводиться режимные измерения почасовой активной электрической нагрузки. Отключений электроэнергии в течение этих суток в регионе не запланировано.

Свет в Ровенской области

14 февраля энергетики будут фиксировать реальный уровень потребления электроэнергии в области без почасовых отключений или других ограничений.

Будет ли свет в Ивано-Франковской области

Это важное событие, ведь результаты измерений Укрэнерго будут использовать для дальнейшего определения разрешенной величины нагрузки.

14 февраля регион будет с электроэнергией целый день. Разрешенный Укрэнерго "безлимит" мощности для Ивано-Франковска и области позволяет не применять график плановых отключений.

Свет на Хмельнитчине не будет выключаться

Однако на севере области могут быть отключения основных очередей по графику только в периоды максимальной нагрузки – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Что с электричеством на Запорожье

Укрэнерго не доводило лимиты энергопотребления для Запорожской области на 14 февраля. Поэтому свет в регионе будет целый день.

Жители Винницкой области будут со светом

14 февраля Укрэнерго не задействовало ограничение электроснабжения Винницкой области.

Волынь снова будет с электричеством

14 февраля на Волыни снова не будут действовать графики почасовых отключений света, сообщили в "Волыньоблэнерго".

Сумщина остается со светом

14 февраля отключение электроэнергии по графикам в Сумской области не планируется, сообщили в "Сумыоблэнерго".

Какая ситуация со светом в Николаевской области

В Николаевской области по состоянию на 8 утра 14 февраля не установлены лимиты потребления электроснабжения, сообщили в "Николаевоблэнерго".

В Днепропетровской области отменили графики

14 февраля в Днепре и области свет не будут выключать. Отключения возможны при перегрузке сетей.

Что происходит со светом в Киеве и области

Лимиты от Укрэнерго для Киева и Киевской области отсутствуют. Однако в случае перегрузки сетей возможны отключения света в отдельных районах.

Во Львовской области день будет без выключений

14 февраля во Львовской области также планируют не применять графики почасовых отключений света.

Будет ли свет на Закарпатье

Любовь – это отличный график на 14 февраля! С Днем Валентина! Благодарны энергетикам, сделавшим это чудо возможным, которые каждый день, рискуя жизнями, восстанавливают разрушенное врагом! Благодарны ВСУ, которые ежесекундно отстаивают нашу независимость!

– сообщили в "Закарпатьеоблэнерго".

Итак, Закарпатье 14 февраля также будет целый день со светом.



Закарпатье будет со светом 14 февраля / "Закарпатьеоблэнерго"

В Тернопольской области ограничения электроэнергии не предусматриваются

"Тернопольоблэнерго" сообщает, что 14 февраля в Тернопольской области не будут применяться ограничения электроэнергии. То есть, в течение суток не будет отключений электроэнергии в соответствии с графиком.

Полтавщина будет со светом на праздник

На 14 февраля Укрэнерго не довело лимиты мощности для Полтавской области. В связи с этим не планируется применять графики почасовых отключений.