Где в Украине не будет света 23 декабря: графики и города

В Украине действует график подачи электроэнергии. Однако из-за сложной системы в регионах могут применяться и аварийные отключения.

Энергетики продолжают ремонтировать объекты критической инфраструктуры после российских атак. О графиках отключения света читайте в материале 24 канала.

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Как будут подавать свет в Ровенской области

График отключения света опубликовал руководитель Ровенской ОВА Виталий Коваль. Отсутствие света для Ровно можно определить по ссылке. Что касается всей области, то графики можно найти здесь.

"Напомню, они могут не сходиться с фактическими при экстренных или аварийных отключениях", – отметил руководитель ОВА.

Что будет происходить в Ивано-Франковской области

Руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук обнародовала график отключения света от "Прикарпатьеоблэнерго". Она отметила, что доказанный лимит больше тех, которые были 22 декабря:

ночной лимит составляет 232 МВт (это на 14% больше лимита предыдущих суток);

дневной – 302 МВт (больше 22 декабря на 9%).

"Увеличение лимитов позволяет применять схему 4х4. При этом следует помнить, что увеличение нагрузки на сеть может автоматически повлиять на просмотр лимитов в сторону их понижения", – подчеркнула Онищук.