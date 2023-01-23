Отключение света в Украине 23 января: графики и перечень городов

Украинская энергосистема еще полностью не оправилась от российских атак. В настоящее время во многих областях действуют графики отключения света, однако могут быть и аварийные.

В каких областях будут отключать электроэнергию по графику, а где возможны аварийные и экстренные отключения, рассказывает 24 Канал.

Важно Дефицит до сих пор значителен, – в YASNO рассказали о ситуации со светом в Киеве

Свет на Запорожье

График отключения света на 23 января:



График отключения света на Запорожье / "Запорожьеоблэнерго"

Лимит, доведенный Укрэнерго для Запорожской области на ночное и дневное время 23 января, аналогичен тому, что был 22 января. Так что почасовые стабилизационные отключения будут продолжаться по такой же схеме.

Графики отключений в Ровненской области

Графики отключений электроэнергии 23 января:

В Хмельницкой области действуют графики

В Хмельницкой области днем будут выключать по 2 очереди одновременно. Ночью – по 1 очереди.

К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.



Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"

Как будут выключать свет в Одесской области

Ночью 23 января в Одессе и области будут задействованы экстренные отключения электроэнергии, с 7:00 до 24:00 – стабилизационные.

Отключение света в Сумской области

23 января с 08:00 в Сумской области снова начнет действовать график почасового отключения электроэнергии в режиме -4/+2.

График предусматривает отключение электроэнергии в такие часы:

1 очередь – 08:00-12:00; 14:00–18:00; 20:00–24:00.

2 очередь – 10:00-14:00; 16:00–20:00; 22:00–24:00.

3 очередь – 08:00-10:00; 12:00–16:00; 18:00–22:00.

Электроэнергия на Прикарпатье

1 очередь

Подочереди 1.1, 1.2

С 01:00 до 04:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 01:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения

Подочереди 1.3, 1.4

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, с 10:00 до 13:00, с 16:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 13:00 до 14:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2

С 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены

С 00:00 до 01:00, 06:00 до 07:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – возможны отключения

Подочереди 2.3, 2.4

С 04:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением

С 00:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены

С 03:00 до 04:00, с 09:00 до 10:00, 15:00 до 16:00, 21:00 до 22:00 – возможны отключения

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением

С 03:00 до 05:00, 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены

С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00, 14:00 до 15:00 и с 20:00 до 21:00 – возможны отключения

Подочереди 3.3, 3.4

С 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением

С 03:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, 14:00 до 17:00, 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены

С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 и 23:00 до 24:00 – возможны отключения

Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной очередь 4.1 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.

Обесточенной очередь 4.2 будет с 07:00 до 11:00 и 15:00 до 19:00.

Что со светом в Винницкой области

В облэнерго обнародовали график почасовых обесточиваний на 23 января:

1 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Очередность плановых отключений можно посмотреть здесь.



Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"

Будет ли электроэнергия в Черновцах

График отключений электричества на 23 января:



Отключение света в Черновцах / "Черновцыоблэнерго"

Найти свою группу можно по ссылке.

Во Львовской области действуют графики

На территории Львовской области действуют графики отключения света, составленные ранее. Посмотреть их и узнать свою группу отключения можно на сайте облэнерго в разделе "Почему света нет".

Также для удобства потребителей создали чат-боты в вайбер и телеграм – ссылки на них можно найти здесь.

Как будут выключать свет в Киеве

Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленном Укрэнерго, позволяют применять графики стабилизационных отключений.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно здесь.

Какие графики ввели на Харьковщине

"Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света в Харькове и области. Новый график будет действовать с 23 по 29 января.

В графике почасовых отключений света – 12 очередей:

1 очередь 10:00 – 13:00;

2 очередь 11:00 – 14:00;

3 очередь 12:00 – 15:00;

4 очередь 13:00 – 16:00;

5 очередь 14:00 – 17:00;

6 очередь 15:00 – 18:00;

7 очередь 17:00 – 20:00;

8 очередь 18:00 – 21:00;

9 очередь 19:00 – 22:00;

10 очередь 07:00 – 10:00;

11 очередь 08:00 – 11:00;

12 очередь 09:00 – 12:00.

График отключения света в Харькове и области можно посмотреть по ссылке.

Какая ситуация со светом в Кропивницком

23 января в Кропивницком с 8:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии: два часа электричество есть, два часа нет.

На Полтавщине действуют графики отключения света

При отключении одновременно двух очередей (-4/+2) свет будет в такие часы: