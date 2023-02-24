В годовщину вторжения – Украина со светом: где будут выключать электричество 24 февраля

Украинская энергосеть возобновляется после массовых ударов по энергообъектам. По состоянию на 24 февраля ситуация улучшается.

О том, какая ситуация в отдельных регионах – читайте в материале 24 Канала.

К теме Изменения в энергетике: что поможет украинцам избежать отключения света

Свет на Прикарпатье

Энергетики сообщают, что 24 февраля графики почасовых отключений применяться не будут.

Однако графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только при угрозе массированных обстрелов или резком росте дефицита мощности в энергосистеме.

Хмельнитчина будет со светом

24 февраля свет в Хмельницкой области не будут выключать.

Будет ли электроэнергия на Волыни

24 февраля Укрэнерго не установил предел потребления электроэнергии на Волыни.

Графики почасового отключения электроэнергии могут быть применены только при изменении лимитов мощности на Волынь в определенные часы в течение дня с целью сбалансирования объединенной энергосистемы Украины, чтобы не допустить аварий на оборудовании.

Что со светом в Киеве, области и на Днепропетровщине

Сегодня Укрэнерго не предоставляло ограничения потребления электроэнергии. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Однако в результате повреждения сетей Укрэнерго в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

В Одессе будут действовать графики

Из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных отключений.

Ситуация со светом в Сумской области

24 февраля отключение электроэнергии по графику по городу Сумы и области не планируется.

Электроэнергия на Запорожье

Укрэнерго не довело лимиты энергопотребления для Запорожской области на 24 февраля, поэтому почасовые стабилизаторские отключения не запланированы.

Жители Полтавской области будут со светом

24 февраля в Полтавской области не планируют отключать электроснабжение. Укрэнерго не предоставило лимиты по мощности в области.