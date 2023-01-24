Отключение света в Украине 24 января: графики и перечень городов
В Украине в настоящее время во многих областях действуют стабилизационные графики отключения света. Однако могут быть и аварийные отключения.
- 1Свет в Ровенской области
- 2График отключений на Запорожье
- 3На Прикарпатье будут почасовые отключения
- 4В Черкасской области не будут выключать свет
- 5Что со светом в Хмельницкой области
- 6Электроэнергия в Винницкой области
- 7Какая ситуация со светом в Одесской области
- 8Будет ли свет на Волыни
- 9Что происходит со светом в Киеве
- 10В Днепропетровской области действуют плановые отключения
- 11В Кропивницком ввели графики
- 12В Николаевской области не действуют графики
В каких областях будут отключать электроэнергию по графику, а где возможны аварийные и экстренные отключения, рассказывает 24 Канал.
Важно Во Львовской области ввели специальный график аварийных отключений
Свет в Ровенской области
Графики отключений электроэнергии 24 января:
График отключений на Запорожье
Отключение света на Запорожье / "Запорожьеоблэнерго"
Лимиты, доведенные Укрэнерго для Запорожской области на 24 января, на 6% ниже 23 января. В то же время из-за постепенного снижения температуры воздуха ожидается рост уровня энергопотребления.
На Прикарпатье будут почасовые отключения
По указанию Укрэнерго, из-за дефицита мощности в энергосистеме осуществить режимный замер, которое было запланировано на 24 января, на территории Прикарпатья не удастся. Режимный день без выключений – перенесен. О дате сообщат дополнительно.
24 января будут установлены лимиты и график почасовых отключений. Пока лимиты для области еще не доведены.
В Черкасской области не будут выключать свет
24 января с 00:00 до 24:00 по Черкасской области отключений электроэнергии не планируется. Это связано с режимными измерениями почасовой активной электрической нагрузки. Такие меры необходимы для получения объективных данных по потреблению электроэнергии в течение каждого региона страны.
Что со светом в Хмельницкой области
Есть высокая вероятность отключения 3 очередей одновременно, сообщили в облэнерго. К какой очереди принадлежит ваш дом – можно просмотреть здесь.
Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"
Электроэнергия в Винницкой области
Облэнерго опубликовало график почасовых отключений на 24 января:
- 1 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.
Отключение света в Винницкой области / "Винницаоблэнерго"
Какая ситуация со светом в Одесской области
24 января графики стабилизационных отключений света в Одессе и области будут действовать с 7:00. Так, Укрэнерго установил для Одесской области разные лимиты электроэнергии в течение суток. С 00:00 до 07:00 лимит колеблется от 437,4 до 439,5 МВт, с 7:00 до 24:00 – от 535,2 до 627,2 МВт.
Это означает, что ночью в регионе будут экстренные отключения, днем будут выключаться по графикам.
Будет ли свет на Волыни
На Волыни были введены графики почасового отключения электроэнергии.
В связи с критически низким уровнем доведенного на область лимита "Волыньоблэнерго" вынуждено увеличить продолжительность перерывов в электроснабжении. Графики смотрите по ссылке.
Что происходит со светом в Киеве
Лимиты потребления электроэнергии в Киеве, предоставленном Укрэнерго, позволяют применять графики стабилизационных отключений.
Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно здесь.
В Днепропетровской области действуют плановые отключения
24 января в Днепре и области действуют плановые отключения света. Графики можно посмотреть здесь и здесь.
В Кропивницком ввели графики
24 января в Кропивницком с 8:00 действуют графики почасовых отключений электроэнергии: два часа электричество есть, два часа нет.
В Николаевской области не действуют графики
В Николаевской области по состоянию на утро 24 января почасовые графики отключения электроснабжения не применяются, сообщили в "Николаевоблэнерго".