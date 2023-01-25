Отключение света в Украине 25 января: графики и перечень городов
На территории Украины действуют стабилизационные и аварийные отключения света. Ведь в стране по-прежнему сохраняется дефицит мощности.
- 1Свет в Винницкой области
- 2Графики в Ровненской области
- 3Что со светом в Ивано-Франковской области
- 4В Одесской области будут действовать графики стабилизационных отключений
- 5Как будут выключать свет в Киеве и Днепре
- 6В Черкасской области действуют красные графики
- 7На Волыни вернули графики
- 8Будет ли свет на Хмельнитчине
- 9Какая ситуация со светом в Сумской области
- 10Электроэнергия на Запорожье
Электричества в Украине не хватает из-за того, что Россия дронами и ракетами повредила украинские электростанции и высоковольтную сеть. Какая ситуация со светом в регионах, выяснял 24 Канал.
Заметьте Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов
Свет в Винницкой области
Облэнерго опубликовал график почасовых отключений на 25 января:
- 1 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 2 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.
Графики в Ровненской области
Графики отключений электроэнергии 25 января:
- Город Ровно – по ссылке.
- Ровненская область – по ссылке.
Что со светом в Ивано-Франковской области
1 очередь
Подочереди 1.1, 1.2
- С 01:00 до 04:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 04:00 до 06:00, 08:00 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут выключены
- С 00:00 до 01:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00, 23:00 до 24:00 – возможны отключения
Подочереди 1.3, 1.4
- С 00:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 20:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 04:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 14:00 до 18:00, 21:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 03:00 до 04:00, 08:00 до 09:00, с 20:00 до 21:00 – возможны отключения
2 очередь
Подочереди 2.1, 2.2
- С 02:00 до 05:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 02:00, 06:00 до 08:00, с 11:00 до 14:00, с 16:00 до 20:00, с 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 05:00 до 06:00, 10:00 до 11:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения
Подочереди 2.3, 2.4
- С 03:00 до 06:00, 08:00 до 10:00, 14:00 до 16:00, 20:00 до 22:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 00:00 до 02:00, 06:00 до 07:00, 10:00 до 14:00, с 16:00 до 19:00, с 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены
- С 02:00 до 03:00, с 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – возможны отключения
3 очередь
Подочереди 3.1, 3.2
- С 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 02:00 до 04:00, 07:00 до 09:00, с 12:00 до 16:00, 18:00 до 21:00 – очереди будут выключены
- С 01:00 до 02:00, 06:00 до 07:00, 09:00 до 10:00 и с 21:00 до 22:00 – возможны отключения
Подочереди 3.3, 3.4
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 07:00, 10:00 до 12:00, 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением
- С 02:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, 13:00 до 16:00, 19:00 до 22:00 – очереди будут выключены
- С 04:00 до 05:00, 12:00 до 13:00, 18:00 до 19:00 – возможны отключения
Также для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
- Обесточенной очередь 4.1 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.
- Обесточенной очередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00 и 16:00 до 20:00.
В Одесской области будут действовать графики стабилизационных отключений
25 января в Одесской области до 07:00 утра будут применять экстренные отключения, в течение дня будут действовать стабилизационные отключения.
Проверить текущие отключения можно по ссылке.
Как будут выключать свет в Киеве и Днепре
Графики отключений на 25 января:
- Киев – по ссылке.
- Киевская область – по ссылке.
- Днепропетровщина – по ссылке.
В Черкасской области действуют красные графики
В Черкасской области продолжают действовать красные графики отключений электроэнергии. Также ориентировочно с 00:00 до 6:00 отключения света по области не планируются.
1 очередь – по ссылке.
Часы отключения:
- 00:00-04:00
- 06:00-10:00
- 12:00-16:00
- 18:00-22:00
2 очередь – по ссылке.
Часы отключения:
- 00:00-02:00
- 04:00-08:00
- 10:00-14:00
- 16:00-20:00
- 22:00-24:00
3 очередь – по ссылке.
Часы отключения:
- 02:00-06:00
- 08:00-12:00
- 14:00-18:00
- 20:00-24:00
На Волыни вернули графики
В настоящее время в регионе действуют графики почасового отключения электроэнергии. Их можно посмотреть по ссылке.
Будет ли свет на Хмельнитчине
Появился график отключений света в Хмельницкой области 25 января. Предварительно, будут выключать по 3 очереди одновременно.
К какой очереди принадлежит ваш дом – можно посмотреть здесь.
Отключение света в Хмельницкой области / "Хмельницкоблэнерго"
Какая ситуация со светом в Сумской области
25 января в Сумах и области с 00:00 до 08:00 свет будут выключаться в режиме +4/-2, а с 08:00 до 24:00 – в режиме -4/+2.
График предусматривает отключение электроэнергии в такие часы:
- 1 очередь – 00:00-02:00; 06:00-08:00; 10:00-14:00; 16:00-20:00; 22:00-24:00.
- 2 очередь – 02:00-04:00; 08:00-10:00; 12:00-16:00; 18:00-22:00.
- 3 очередь – 04:00-06:00; 08:00-12:00; 14:00-18:00; 20:00-24:00.
Электроэнергия на Запорожье
Лимиты, отведенные Укрэнерго для Запорожской области на 25 января, аналогичны тем, что были 24 января. Не исключено введение дополнительно аварийных и/или экстренных стабилизационных отключений.