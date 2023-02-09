Отключение света в Украине 9 февраля: графики и перечень городов

В результате атак россиян по критической инфраструктуре в Украине применяют плановые и экстренные отключения света. Они необходимы, чтобы стабилизировать систему.

Какая ситуация со светом в разных городах и регионах Украины – читайте в тексте 24 Канала.

Заметьте Во Львове взорвалась аккумуляторная батарея в LED-фонаре: женщина повредила глаз

Какая ситуация со светом в Киевской области

В Укрэнерго предоставили лимиты для столицы и Киевской области. В частности:

Киев с 00:00 до 10:00 – 845 МВт, с 15:00 до 24:00 – 1027 МВт,

Киевщина с 00:00 до 10:00 – 774 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 823 МВт.

На территории Киевской области сегодня, 9 февраля, применяют графики стабилизационных отключений. Ознакомиться с ним для столицы можно здесь, для области – здесь.

Установленные лимиты также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но, в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику,

– отметили в ДТЭК.

В Днепропетровской области отключение по графику

В Днепропетровской области также действуют графики стабилизационных отключений. Лимиты следующие: с 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а с 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.

Они также позволяют не ограничивать электроснабжение с 10:00 до 15:00. Но в случае повышенной нагрузки в настоящее время могут применяться стабилизационные отключения согласно графику.