Яка ситуація зі світлом в різних містах та регіонах України – читайте у тексті 24 Каналу.

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Яка ситуація зі світлом на Київщині

В Укренерго надали ліміти для столиці та Київської області. Зокрема:

Київ з 00:00 до 10:00 – 845 МВт, з 15:00 до 24:00 – 1027 МВт,

Київщина з 00:00 до 10:00 – 774 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 823 МВт.

Тож на території Київської області сьогодні, 9 лютого, застосовують графіки стабілізаційних відключень. Ознайомитися з ним для столиці можна тут, для області – тут.

Встановлені ліміти також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком,

– зазначили у ДТЕК.

На Дніпропетровщині відключення за графіком

У Дніпропетровській області також діють графіки стабілізаційних відключень. Ліміти такі: з 00:00 до 10:00 – 1533 МВт, а з 15:00 до 24:00 – 1595 МВт.

Вони також дозволяють не обмежувати електропостачання з 10:00 по 15:00. Але, у разі підвищеного навантаження в цей час можуть застосовуватись стабілізаційні відключення згідно з графіком.

На Одещині досі складна ситуація

На жаль, внаслідок аварії на підстанції Укренерго, на Одещині досі складна ситуація зі світлом. В місті та області діють екстрені відключення. Перевірити інформацію щодо вимкнень можна за цим посиланням.

У Хмельницькій області день без відключень

Очільник ОВА Сергій Гамалій повідомив, що сьогодні, 9 лютого, на Хмельниччині будемо весь день зі світлом. Річ у тім, що в області вимірюватимуть реальне споживанння електроенергії.

Нагадую, що енергетики усю добу фіксуватимуть необхідну потребу електричного навантаження на область. Відповідно погодинних відключень та інших обмежень у цей день не буде. Надалі результати вимірів будуть використовуватися для визначення ліміту для області,

– зазначив Гамалій.

Втім, увипадку масованих ракетних обстрілів по енергетичній інфраструктурі та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації.

У Рівненській області діють графіки

Графіки відключень електроенергії на 9 лютого:

Однак, вони можуть не збігатися із фактичними за умови екстрених або аварійних відключень.