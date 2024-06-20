Когда во Львове не будет света: графики отключения для жителей всех районов
Во Львове графики отключения света разделены на 6 групп. Для каждой из групп свет ежедневно выключают по-разному.
Графики отключений во Львове вводят по распоряжению Укрэнерго, когда в украинской энергосистеме возникает дефицит мощности.
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Как будут выключать свет во Львове 20 июня
По распоряжению Укрэнерго, 20 июня графики почасовых отключений во Львове действуют с 06:00 до 24:00.
Кроме этого, с 11:00 до 22:00 возможно применение отключений во время белых клеточек. То есть отключения света для некоторых пользователей могут быть длиннее.
Графики отключений во Львове
Сейчас во Львове действуют 6 групп отключений света. Для каждой из них есть постоянные графики, которые предусматривают различные отключения света в зависимости дня недели минимум на 2 часа.
Как узнать свою группу отключенийСвою группу отключений во Львове за несколько кликов можно узнать на сайте облэнерго.
Красные клеточки показывают, когда в вашей группе точно не будет света. Белые – когда возможно дополнительное отключение.
Графики отключений света для каждой группы:
Применение одной очереди означает отключение только в красной "зоне" графика, применение двух очередей отключений с большой вероятностью означает обесточивание и во время красной, и во время белой "зоны",
– объяснили в Львовоблэнерго.
Иногда время применения графиков отключений может сокращаться. Это может быть связано с уменьшением потребления, а иногда с погодными условиями. К примеру, когда в солнечный день солнечные электростанции могут закрывать определенную долю потребности в электроснабжении.
То есть если вы видите информацию, что в этот день отключения будут происходить не целые сутки, а, к примеру, с 01:00 до 13:00, смотрите свою группу почасовых отключений и ищите, когда у вас будет обесточивание именно в этом временном промежутке. Бывает такое, что может повезти и у вас вообще не будут выключать свет в указанный период.