Когда во Львове не будет света: графики отключения для жителей всех районов

Во Львове графики отключения света разделены на 6 групп. Для каждой из групп свет ежедневно выключают по-разному.

Графики отключений во Львове вводят по распоряжению Укрэнерго, когда в украинской энергосистеме возникает дефицит мощности.

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Как будут выключать свет во Львове 20 июня

По распоряжению Укрэнерго, 20 июня графики почасовых отключений во Львове действуют с 06:00 до 24:00.

Кроме этого, с 11:00 до 22:00 возможно применение отключений во время белых клеточек. То есть отключения света для некоторых пользователей могут быть длиннее.

Графики отключений во Львове

Сейчас во Львове действуют 6 групп отключений света. Для каждой из них есть постоянные графики, которые предусматривают различные отключения света в зависимости дня недели минимум на 2 часа.

Как узнать свою группу отключений Свою группу отключений во Львове за несколько кликов можно узнать Свою группу отключений во Львове за несколько кликов можно узнать на сайте облэнерго.

Красные клеточки показывают, когда в вашей группе точно не будет света. Белые – когда возможно дополнительное отключение.

Графики отключений света для каждой группы:

Применение одной очереди означает отключение только в красной "зоне" графика, применение двух очередей отключений с большой вероятностью означает обесточивание и во время красной, и во время белой "зоны",

– объяснили в Львовоблэнерго.

Иногда время применения графиков отключений может сокращаться. Это может быть связано с уменьшением потребления, а иногда с погодными условиями. К примеру, когда в солнечный день солнечные электростанции могут закрывать определенную долю потребности в электроснабжении.

То есть если вы видите информацию, что в этот день отключения будут происходить не целые сутки, а, к примеру, с 01:00 до 13:00, смотрите свою группу почасовых отключений и ищите, когда у вас будет обесточивание именно в этом временном промежутке. Бывает такое, что может повезти и у вас вообще не будут выключать свет в указанный период.

Иногда срок включения во время плановых отключений может задерживаться. Ведь на многих энергообъектах отключения и включения работники выполняют вручную и бригаде может понадобиться дополнительное время.