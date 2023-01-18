Отключение света в Украине 18 января: графики и перечень городов
Украинская энергосистема приходит в себя после 12 массированных ракетных атак России. Чтобы стабилизировать ситуацию, в регионах действуют почасовые отключения электроэнергии.
- 1Какая ситуация со светом в Киевской области
- 2Когда будут отключать свет в Ровненской области
- 3Будут ли обесточивать Прикарпатье
- 4Электроэнергия в Хмельницкой области
- 5В Запорожской области – почасовые отключения
- 6Что со светом в Винницкой области
- 7Что происходит на Львовщине
- 8Выключение в Полтавской области
- 9Свет в Черновцах: когда выключают
- 10В Днепре и Одессе – экстренные отключения
В каких областях будут выключать свет по графику, а где будут аварийные отключения, информирует 24 Канал.
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Какая ситуация со светом в Киевской области
В Киеве и области утром 18 января действуют экстренные отключения света. Соответственно, стабилизационные графики почасовых обесточений пока неактуальны.
Об этом сообщили в местной ДТЭК. Проверить наличие текущих отключений по своему адресу можно здесь.
Когда будут отключать свет в Ровненской области
В Ровенской области сегодня будет действовать график почасовых отключений. Его можно найти по ссылке ниже.
Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль предупредил жителей региона, что графики могут не совпадать с фактическими, если введут экстренные или аварийные отключения.
Будут ли обесточивать Прикарпатье
Укрэнерго довело лимиты потребления электроэнергии в Ивано-Франковскую область. Ночной лимит 18 января составит 204,1 МВт, а дневной – 269 МВт.
График сегодня будет выглядеть следующим образом:
1 очередь, подочереди 1.1, 1.2:
- С 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением.
- С 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут отключены.
- С 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения.
1 очередь, подочереди 1.3, 1.4:
- С 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением.
- С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 13:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут отключены.
- С 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – возможны выключения.
2 очередь, подочереди 2.1, 2.2:
- С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением.
- С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены.
- С 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 21:00 до 22:00 – возможны выключения.
2 очередь, подочереди 2.3, 2.4:
- С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением.
- С 03:00 до 06:00, 09:00 до 13:00, 15:00 до 18:00, с 21:00 до 23:00 – очереди будут отключены.
- С 00:00 до 01:00, с 06:00 до 07:00, с 18:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – возможны выключения.
3 очередь, подочереди 3.1, 3.2:
- С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением.
- С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 15:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены.
- С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00 и с 20:00 до 21:00 – возможны отключения.
3 очередь, подочереди 3.3, 3.4:
- 3:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением.
- С 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 – очереди будут отключены.
- С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 и 23:00 до 24:00 – возможны выключения.
Кроме этого, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.
Обесточенной подочередь 4.1 будет с 07:00 и 11:00 и 15:00 до 19:00.
Обесточенной подочередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.
В часы включений просим потреблять электроэнергию экономно – от этого зависит возможность соблюдать графики,
– отметил городской голова Ивано-Франковска.
Электроэнергия в Хмельницкой области
Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, в Хмельницкой области 18 января будут применяться одновременно 2 очереди отключений. Ночью – только одна.
К какой очереди принадлежит твой дом можно посмотреть здесь. График обесточений оставим ниже.
В Запорожской области – почасовые отключения
По состоянию на 10.00 в Запорожской области применяют стабилизационные отключения света. С 06:00 до 18:30 электроэнергии будут отключать по 4,5 часа, а вечером и ночью – по 3 часа.
Что со светом в Винницкой области
В Винницкой области электроэнергию будут выключать по графику:
1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.
2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.
3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-23:00.
Что происходит на Львовщине
Из-за разрушения энергетической инфраструктуры во Львовской области введены две очереди почасовых отключений для потребителей. То есть, свет выключают по оранжевым и белым клеткам в графике согласно группе, а также дополнительно применены аварийные отключения.
Узнать свою группу отключений можно, введя адрес по ссылке.
Выключение в Полтавской области
В Полтавской области в среду, 18 января, подача света будет происходить по графику. Одновременно будут выключать две очереди по схеме -4/+2.
Свет будет в такие часы:
1 очередь: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30.
2 очередь: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00
3 очередь: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00
Свет в Черновцах: когда выключают
В Черновицкой области, как и в большинстве областей страны, сегодня применяют почасовые обесточивания. Актуальный график отключений был обнародован в местном облэнерго.
Отключение в Черновцах / Инфографика Черновцыоблэнерго
В Днепре и Одессе – экстренные отключения
В Днепре и Одессе графики стабилизационных отключений бездействуют. В регионах ввели экстренные отключения.
Заметим, что ситуация со светом в стране сложная, ведь оккупанты не прекращают своих атак на критическую инфраструктуру. Энергосистема все еще страдает значительным дефицитом, однако энергетики делают все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.