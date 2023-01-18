Отключение света в Украине 18 января: графики и перечень городов

Украинская энергосистема приходит в себя после 12 массированных ракетных атак России. Чтобы стабилизировать ситуацию, в регионах действуют почасовые отключения электроэнергии.

В каких областях будут выключать свет по графику, а где будут аварийные отключения, информирует 24 Канал.

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Какая ситуация со светом в Киевской области

В Киеве и области утром 18 января действуют экстренные отключения света. Соответственно, стабилизационные графики почасовых обесточений пока неактуальны.

Об этом сообщили в местной ДТЭК. Проверить наличие текущих отключений по своему адресу можно здесь.

Когда будут отключать свет в Ровненской области

В Ровенской области сегодня будет действовать график почасовых отключений. Его можно найти по ссылке ниже.

Для города Ровно здесь.

Для Ровненской области – здесь.

Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль предупредил жителей региона, что графики могут не совпадать с фактическими, если введут экстренные или аварийные отключения.

Будут ли обесточивать Прикарпатье

Укрэнерго довело лимиты потребления электроэнергии в Ивано-Франковскую область. Ночной лимит 18 января составит 204,1 МВт, а дневной – 269 МВт.

График сегодня будет выглядеть следующим образом:

1 очередь, подочереди 1.1, 1.2:

С 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 01:00 до 04:00, 07:00 до 10:00, с 13:00 до 16:00, с 19:00 до 22:00 – очереди будут отключены.

С 04:00 до 05:00, 10:00 до 11:00, 16:00 до 17:00, 22:00 до 23:00 – возможны отключения.

1 очередь, подочереди 1.3, 1.4:

С 00:00 до 01:00, 05:00 до 07:00, 11:00 до 13:00, 17:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 02:00 до 05:00, 08:00 до 11:00, с 13:00 до 17:00, с 20:00 до 23:00 – очереди будут отключены.

С 01:00 до 02:00, 07:00 до 08:00, 19:00 до 20:00 – возможны выключения.

2 очередь, подочереди 2.1, 2.2:

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 00:00 до 01:00, 04:00 до 07:00, с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 19:00, 22:00 до 24:00 – очереди будут выключены.

С 03:00 до 04:00, 09:00 до 10:00, 21:00 до 22:00 – возможны выключения.

2 очередь, подочереди 2.3, 2.4:

С 01:00 до 03:00, 07:00 до 09:00, 13:00 до 15:00, 19:00 до 21:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 03:00 до 06:00, 09:00 до 13:00, 15:00 до 18:00, с 21:00 до 23:00 – очереди будут отключены.

С 00:00 до 01:00, с 06:00 до 07:00, с 18:00 до 19:00, 23:00 до 24:00 – возможны выключения.

3 очередь, подочереди 3.1, 3.2:

С 03:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 00:00 до 02:00, 05:00 до 08:00, с 11:00 до 15:00, 17:00 до 20:00, 23:00 до 24:00 – очереди будут выключены.

С 02:00 до 03:00, 08:00 до 09:00 и с 20:00 до 21:00 – возможны отключения.

3 очередь, подочереди 3.3, 3.4:

3:00 до 05:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 23:00 – очереди будут с электроснабжением.

С 00:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00 – очереди будут отключены.

С 05:00 до 06:00, 11:00 до 12:00, 17:00 до 18:00 и 23:00 до 24:00 – возможны выключения.

Кроме этого, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки к отключению может быть применена 4 очередь.

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 07:00 и 11:00 и 15:00 до 19:00.

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 09:00 до 13:00 и с 17:00 до 21:00.

В часы включений просим потреблять электроэнергию экономно – от этого зависит возможность соблюдать графики,

– отметил городской голова Ивано-Франковска.

Электроэнергия в Хмельницкой области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, в Хмельницкой области 18 января будут применяться одновременно 2 очереди отключений. Ночью – только одна.

К какой очереди принадлежит твой дом можно посмотреть здесь. График обесточений оставим ниже.

Отключение света в Хмельницкой области 18 января / Фото Хмельницкоблэнерго

В Запорожской области – почасовые отключения

По состоянию на 10.00 в Запорожской области применяют стабилизационные отключения света. С 06:00 до 18:30 электроэнергии будут отключать по 4,5 часа, а вечером и ночью – по 3 часа.

График отключений в Запорожской области / Фото Запорожьеоблэнерго

Что со светом в Винницкой области

В Винницкой области электроэнергию будут выключать по графику:

1 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

2 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

3 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-23:00.

Когда не будет света в Винницкой области / Фото АО "Винницаоблэнерго"

Что происходит на Львовщине

Из-за разрушения энергетической инфраструктуры во Львовской области введены две очереди почасовых отключений для потребителей. То есть, свет выключают по оранжевым и белым клеткам в графике согласно группе, а также дополнительно применены аварийные отключения.

Узнать свою группу отключений можно, введя адрес по ссылке.

Выключение в Полтавской области

В Полтавской области в среду, 18 января, подача света будет происходить по графику. Одновременно будут выключать две очереди по схеме -4/+2.

Свет будет в такие часы:

1 очередь: 03:00-05:30, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-00:30.

2 очередь: 05:30-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 00:30-03:00

3 очередь: 00:30-03:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00

Свет в Черновцах: когда выключают

В Черновицкой области, как и в большинстве областей страны, сегодня применяют почасовые обесточивания. Актуальный график отключений был обнародован в местном облэнерго.



Отключение в Черновцах / Инфографика Черновцыоблэнерго

В Днепре и Одессе – экстренные отключения

Ситуация в энергосистеме страны все еще очень сложна. Потребителей призывают использовать электроэнергию рационально и экономно, а также не пользоваться многими электроприборами одновременно.

В Днепре и Одессе графики стабилизационных отключений бездействуют. В регионах ввели экстренные отключения.

Проверить наличие текущих отключений в Одесской области можно здесь.

В Днепре и области – здесь.

Заметим, что ситуация со светом в стране сложная, ведь оккупанты не прекращают своих атак на критическую инфраструктуру. Энергосистема все еще страдает значительным дефицитом, однако энергетики делают все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.