Отключение света в Украине 19 января: графики и список городов

Чтобы стабилизировать ситуацию после массированных ракетных атак России, в Украине действуют почасовые графики отключения электроэнергии. Кое-где применяют и аварийные отключения.

В каких областях будут выключать свет по графику, а где будут аварийные отключения, рассказывает 24 Канал.

Достойно внимания Несмотря на существенный дефицит: в Укрэнерго сообщили приятные новости об отключениях света

Отключение света в Киевской области

19 января в Киевской области применяются графики стабилизационных отключений электроэнергии, поскольку лимиты потребления установлены на уровне 693 МВт в день и 703 МВт на ночь. При текущей температуре воздуха – это 50% потребности электроэнергии области в пиковые часы нагрузки.

Так что ориентироваться можно на графики, опубликованные по ссылке.

Однако в ДТЭК просят потреблять электроэнергию бережливо, чтобы избежать или минимизировать возможность аварийных отключений света и аварий на электросетях из-за нагрузки.

Свет в Ровненской области

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В Ровно и области 19 января также будут применяться графики стабилизационных отключений. Однако следует заметить, что они могут не совпадать с фактическими при экстренных или аварийных отключениях.

Ознакомиться с ними можно по ссылкам:

Отключение в Запорожской области

В Запорожье 19 января будут применять почасовые стабилизационные отключения, которые для каждой из очередей будут длиться по 4,5 часа, ночью и вечером – по 3 часа. Однако следует отметить, что возможны небольшие задержки из-за доезда специалистов ПАО "Запорожьеоблэнерго" к оборудованию. Возможна задержка в случае объявления воздушной тревоги.

Также в "Запорожьеоблэнерго" отметили, что на сегодняшний день в "Укрэнерго" уменьшили лимиты потребления электроэнергии, из-за чего не исключены аварийные стабилизационные отключения.

В случае их применения об этом будет сообщено дополнительно на наших информационных ресурсах,

– подчеркнули в компании.

Узнать причину отсутствия электроснабжения по вашему адресу можно с помощью:

телеграм-бота @zoetropeUA_bot,

на сайте "Запорожьеоблэнерго".



Графики отключения света в Запорожье 19 января / График "Запорожьеоблэнерго"

Что со светом в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковской области "Укрэнерго" также уменьшило лимиты потребления электроэнергии. Они установлены на уровне 199,4 МВт ночью и 265 МВт днем. Жителей города и области разделили на несколько очередей и подочередей отключения электроэнергии, с которыми можно ознакомиться по ссылке.

В компании также призывали потреблять электроэнергию экономно, ведь от этого зависит возможность придерживаться приведенных графиков.

Ограничение электроэнергии в Одесской области

На день 19 января для Одесской области в "Укрэнерго" установили лимиты, которые при текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии потребителями будут достаточными для применения графиков стабилизационных отключений.

Отметим, что к 7 утра эти лимиты были установлены на уровне 30% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 7:00 утра применялись экстренные отключения света.

Проверить текущие отключения по адресу вы можете по ссылке.

Отключение в Хмельницком и области

В Хмельницкой области будут выключать свет одновременно по две очереди, однако в случае достаточности разрешенной величины нагрузки ночью и днем, ориентировочно в обед, возможны отключения по одной очереди.

Энергетики продолжают осуществлять аварийно-восстановительные работы по преодолению последствий стихии. В настоящее время заживлено 90% обесточенных стихией потребителей. Вскоре работы будут завершены. На участках электросетей, которые невозможно быстро восстановить, потребители заживляются по временным схемам,

– отметили в "Хмельницкоблэнерго".

Просмотреть график почасовых отключений, а также информацию о том, к какой очереди относятся улицы, можно за ссылкой.



Графики отключений в Хмельницкой области / График "Хмельницкоблэнерго"

Свет в Винницкой области

19 января в Винницкой области задействованы ограничения электропотребления в соответствии с графиком почасового отключения ГПО. Однако при этом возможны отклонения на 20-30 минут для проведения переключений между очередями.

В случае несоответствия часов отключения согласно графику просим потребителей оформлять заявку об отсутствии электропотребления в Viber боте, или звонить в колл-центр 0800217217,

– отметили в "Винницаоблэнерго".

Просмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете, а также на сайте. Очередность плановых отключений вы можете проверить за ссылкой.

Отключение света в Днепре

В Днепропетровской области ситуация со светом остается сложной. Поэтому графики стабилизационных отключений, составленные ранее, пока не действуют. В регионе же происходят экстренные отключения света.

Компания делает все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения длились не более 8 часов,

– отметили в ДТЭК.

Проверить наличие текущих отключений вы можете по ссылке.

Свет во Львовской области

19 января во Львовской области действуют графики подачи электроэнергии, разработанные для трех групп потребителей. В "Львоволблэнерго" отметили, что электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям.

Указанное время отключений может увеличиваться на один час, учитывая необходимость доезда оперативных бригад к энергообъектам для проведения переключений. Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении,

– подчеркнули в "Львоволблэнерго".

Узнать свою группу отключения электроэнергии по адресу вы можете по ссылке.

Графики отключения света на Львовщине / Данные "Львовоблэнерго"

Отключение света в Тернопольской области

В Тернопольской области введены стабилизационные графики почасовых отключений электроэнергии потребителям. Предполагается, что свет выключается 6 через 3 часа или 3 через 6 часов.

То есть, исходя из почасовой нагрузки на энергосистему, энергетики будут корректировать эту нагрузку, включая или выключая определенную группу потребителей,

– подчеркнули власти города.

Следует отметить, что в случае острой необходимости будут применяться отключения электроснабжения и вне указанных часов.

Проверить, к какой группе отключения принадлежит ваш адрес, можно по ссылке.



Графики отключений в Тернопольской области / Данные "Тернопольоблэнерго"

Отключения в Полтавской области

Сначала в "Полтаваоблэнерго" отметили, что 19 января планируют выключать по две очереди одновременно – основную и дополнительную. Однако впоследствии в Полтавской области был введен график почасового отключения электроэнергии, согласно которому будут выключаться по одной очереди.

В то же время энергетики призывают жителей области экономнее пользоваться бытовыми приборами, освещением и электроотоплением. От этого зависит стабильная работа электросетей области,

– подчеркнули в компании.

Проверить графики отключений вы можете по ссылке.

Что со светом в Кировоградской области

В Кропивницком 19 января электроэнергия будет подаваться по графику почасового отключения.

19 января график почасового отключения электроэнергии в Кропивницком таков: два часа электричество есть, два часа нет,

– сообщила представитель предприятия "Кировоградоблэнерго" Елена Данильченко.

Также в компании призвали потребителей рационально использовать электроэнергию и не включать энергоемкие приборы без необходимости.

Ознакомиться с графиком почасовых и аварийных отключений можно по ссылке.