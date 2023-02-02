Отключение света в Украине 2 февраля: графики и перечень городов

Россия нанесла по Украине уже 13 ракетных и 15 атак дронами. Однако наши энергетики делают все, чтобы в домах украинцев было светло.

По состоянию на 2 февраля в Украине были введены стабилизационные и экстренные отключения света. Какая ситуация в городах и регионах, выяснял 24 Канал.

Заметьте Отключение света в Украине сегодня: графики и перечень городов

Какая ситуация со светом в Киевской и Днепропетровской области

Укрэнерго довело лимиты потребления для Киева, Киевской области и Днепропетровской области. Все они позволяют применить почасовые графики обесточений.

Однако ситуация может измениться, если потребители будут использовать электроэнергию сверх меры. Тогда придется применить экстренные обесточения и графики не будут актуальны.

Какие лимиты:

Киев: днем – 1057 мегаватт, ночью – 684;

Киевская область: днем – 755 мегаватт, ночью – 629;

Днепропетровская область: днем – 1280 мегаватт, ночью – 1248.

Узнайте, когда будут отключения в Киеве или регионе по адресу можно здесь. Для Днепропетровской области – здесь.

Обесточение в Ровенской области

В четверг, 2 февраля, в Ровенской области, как и в большинстве других регионов, будут действовать почасовые графики. Следует заметить, что запланированные отключения могут не совпадать с реальными в случае аварийных или экстренных отключений.

График на 2 февраля:

Город Ровно – здесь;

Ровенская область – здесь.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 Канала

В Хмельницкой области действуют графики

В Хмельницкой области отключения будут такими же, как и вчера, 1 февраля. К какой очереди принадлежит дом можно узнать по ссылке.

График отключений для Хмельницкой области / Фото АО "Хмельницкоблэнерго"

Когда будут выключать свет на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области, в часы пиковой нагрузки на сеть, будет применена 4 дополнительная очередь. Основных очередей 3, в каждой из которых – 4 подочереди.

1 очередь:

Подочереди 1.1, 1.2 :

Со светом: с 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 09:00 до 11:00, 15:00 до 18:00, 22:00 до 24:00.

Без света: с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00.

Возможные отключения: с 11:00 до 12:00, 21:00 до 22:00

Подочереди 1.3, 1.4

Со светом: с 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 10:00 до 12:00, 15:00 до 17:00, 21:00 до 24:00.

Без света: с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00.

Возможные отключения: с 09:00 до 10:00, 17:00 до 18:00.

2 очередь

Подочереди 2.1, 2.2 :

Со светом: с 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, 09:00 до 12:00, 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Без света: с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, с 12:00 до 15:00, с 18:00 до 21:00.

Подочереди 2.3, 2.4 :

Со светом: с 01:00 до 03:00, 06:00 до 08:00, 12:00 до 15:00, 18:00 до 21:00.

Без света: с 00:00 до 01:00, 03:00 до 06:00, с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 23:00.

Возможные отключения: с 08:00 до 09:00, 23:00 до 24:00.

3 очередь

Подочереди 3.1, 3.2 :

Со светом: с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 14:00, 18:00 до 21:00.

Без света: с 00:00 до 01:00, 04:00 до 06:00, с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Возможные отключения: с 03:00 до 04:00, 14:00 до 15:00.

Подочереди 3.3, 3.4 :

Со светом: с 01:00 до 03:00, 06:00 до 09:00, 12:00 до 15:00, 19:00 до 21:00.

Без света: с 00:00 до 01:00, 03:00 до 05:00, с 09:00 до 12:00, с 15:00 до 18:00, 21:00 до 24:00.

Возможные отключения: с 05:00 до 06:00, 18:00 до 19:00.

4 дополнительная очередь

Обесточенной подочередь 4.1 будет с 10:00 до 14:00 и с 17:00 до 21:00.

Обесточенной подочередь 4.2 будет с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00.

Обесточенной подочередь 4.3 будет с 00:00 до 01:00, с 09:00 до 13:00, с 21:00 до 00:00.

Электроэнергия в Сумской области

С 22:00 1 февраля по 08:00 2 февраля в Сумской области нет никаких плановых отключений электроэнергии. Однако после 8 утра отключения будут проходить по графику в режиме -4/+2.



График отключений для Сумской области / АО "Сумыоблэнерго"

График обесточений в Винницкой области

Необходимая мощность для Винницкой области – 596 мегаватт. По состоянию на 2 февраля Укрэнерго довело лимит для региона – 359 мегаватт.

Поэтому в области вводят отключения по графику. График будет ориентировочно выглядеть так:

1 очередь: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

2 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:22;

3 очередь: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Узнать об отключении по адресу можно здесь. Для получения персональных уведомлений о плановых или аварийных отключениях воспользуйтесь телеграм-ботом.

Что со светом на Волыни

В ЧАО "Волыньоблэнерго" сообщили, что доведенный лимит на 2 февраля составляет всего 50% от необходимого для области. Поэтому в регионе действуют почасовые стабилизационные отключения света.

График для городов и сел Волынской области можно найти по ссылке. Для этого необходимо выбрать район электросетей и открыть документ.

Обращаем внимание волынян, что время начала отключения/включения согласно графику может отличаться в пределах 30-40 минут от заявленного в связи с высокой вероятностью превышения недопустимого доведенного лимита мощности,

– отметили в компании.

Как сегодня обесточивают Львов

По информации Львовоблэнерго, установлен ночной лимит для области – 451 мегаватт, дневной – 535 мегаватт. Отметим, что это ориентировочно половина потребностей потребителей.

Свою группу отключений можно узнать на сайте, в разделе "Почему нет света". В общей сложности предусмотрены 3 основные очереди.



Как правильно использовать свечи / Инфографика 24 Канала

Отключение для Львова и области / Графики Львовоблэнерго

Как будут выключать электроэнергию в Харьковской области

В Харьковской области для отключений используют всего 12 очередей. Свет выключают поочередно на 3 часа.

1 очередь – 11:00-14:00;

2 очередь – 12:00-15:00;

3 очередь – 13:00-16:00;

4 очередь – 14:00-17:00;

5 очередь – 15:00-18:00;

6 очередь – 17:00-20:00;

7 очередь – 18:00-21:00;

8 очередь - 19:00-22:00;

9 очередь – 07:00–10:00;

10 очередь – 08:00–11:00;

11 очередь – 09:00–12:00;

12 очередь – 10:00–13:00.



Сколько света потребляют разные электроприборы / Инфографика 24 Канала