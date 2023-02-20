Дефицита в сети нет: будут ли выключать свет 20 февраля
После волн массированных ракетных ударов по энергосистеме в Украине возникли трудности с электроснабжением. Однако усилиями энергетиков ситуацию удается стабилизировать.
- 1Какая ситуация со светом в Киеве и Киевской области
- 2Когда будут обесточивать Днепр и Одесскую область
- 3Свет в Сумах и Черкассах
- 4Электроэнергия в Винницкой области
- 5Отключение в Хмельницком и Запорожье
- 6На Волыни сегодня тоже нет лимитов
- 7Во Львовской области 20 февраля будут замерять потребление
- 8Зачем измеряют потребление
Актуальную информацию об отключении света в разных регионах Украины – читайте в материале 24 Канала.
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Какая ситуация со светом в Киеве и Киевской области
Почасовые стабилизационные графики не планируют применять в Киеве и области 20 февраля. Компания "Укрэнерго" не предоставляла ограничения потребления электроэнергии, поэтому отключений не будет.
Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику,
– отметили в ДТЭК.
Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала
Когда будут обесточивать Днепр и Одесскую область
В Днепропетровской области сегодня не будут применяться графики. Свет будут поставлять в дома потребителей без ограничений.
Правда, в некоторых энергоузлах возможны отключения. Речь идет об отключениях по графику, которые могут применить из-за повреждений электросетей.
В то же время в Одесской области 20 февраля свет также будет в неограниченном количестве. Сегодня в регионе будут проводить замеры потребления электроэнергии.
В связи с этим в понедельник не будут применяться графики отключения. Если же света не будет, в ДТЭК советуют проверить актуальные отключения по вашему адресу на сайте.
Из-за сетевых ограничений на оборудовании "Укрэнерго" в Одессе и Одесском районе замеры будут происходить с применением графика отключений,
– предупредили в ДТЭК.
Свет в Сумах и Черкассах
Свет в этих двух регионах не будет отключен в течение дня. Об этом сообщили в местных облэнерго.
В то же время в Черкасской области электроэнергию планируют поставлять бесперебойно всю неделю. Напомним, что в настоящее время дефицита мощности в энергосистеме страны нет.
Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 Канала
Электроэнергия в Винницкой области
В Винницкой области 20 февраля свет будет весь день. Укрэнерго не установило лимиты для региона.
В то же время, напомним, что отсутствие дефицита в энергосети не означает, что электроэнергией можно пользоваться не бережно. В энергетической компании призвали украинцев пользоваться энергоемкими приборами поочередно.
Это необходимо, чтобы избежать перегрузки сетей. Заметим, что в случае сильного роста потребления могут снова применить отключение света.
Отключение в Хмельницком и Запорожье
В Хмельницкой и Запорожской области отключения 20 февраля не предусмотрены. Потребители будут иметь свет в домах весь день.
Впрочем, энергетики предупреждают, что ограничения могут быть применены в случае нападения врага на энергетические объекты. Также к отключениям вернутся, если произойдет перегрузка сетей.
На Волыни сегодня тоже нет лимитов
Отметим, что в Волынской области прошлая неделя прошла без отключений света. В понедельник 20 февраля обесточивания также не предусмотрены.
Графики почасового отключения могут быть применены только в случае изменения НЭК "Укрэнерго" лимитов мощности на Волынь в определенные часы в течение дня с целью сбалансирования объединенной энергосистемы Украины, чтобы не допустить аварий на оборудовании,
– написали в ЧАО "Волыньоблэнерго".
Во Львовской области 20 февраля будут замерять потребление
Во Львове и области сегодня день замера потребления электроэнергии. Поэтому графики отключений не внедряются, отключения возможны только в случае аварийной ситуации.
Сколько потребляют разные электроприборы / Инфографика 24 Канала
Зачем измеряют потребление
Благодаря замерам, энергетики смогут увидеть, сколько энергии используют потребители, когда имеют к ней неограниченный доступ. Полученные результаты помогут НЭК "Укрэнерго" скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение мощностей по регионам.
Такое исследование, которое называется режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы,
– отмечают энергетики.