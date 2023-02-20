Дефицита в сети нет: будут ли выключать свет 20 февраля

После волн массированных ракетных ударов по энергосистеме в Украине возникли трудности с электроснабжением. Однако усилиями энергетиков ситуацию удается стабилизировать.

Актуальную информацию об отключении света в разных регионах Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Какая ситуация со светом в Киеве и Киевской области

Почасовые стабилизационные графики не планируют применять в Киеве и области 20 февраля. Компания "Укрэнерго" не предоставляла ограничения потребления электроэнергии, поэтому отключений не будет.

Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику,

– отметили в ДТЭК.



Как разумно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

Когда будут обесточивать Днепр и Одесскую область

В Днепропетровской области сегодня не будут применяться графики. Свет будут поставлять в дома потребителей без ограничений.

Правда, в некоторых энергоузлах возможны отключения. Речь идет об отключениях по графику, которые могут применить из-за повреждений электросетей.

В то же время в Одесской области 20 февраля свет также будет в неограниченном количестве. Сегодня в регионе будут проводить замеры потребления электроэнергии.

В связи с этим в понедельник не будут применяться графики отключения. Если же света не будет, в ДТЭК советуют проверить актуальные отключения по вашему адресу на сайте.

Из-за сетевых ограничений на оборудовании "Укрэнерго" в Одессе и Одесском районе замеры будут происходить с применением графика отключений,

– предупредили в ДТЭК.

Свет в Сумах и Черкассах

Замеры помогут определить более корректные лимиты для Одесской области при использовании графиков из-за дефицита мощности в энергосистеме.

Свет в этих двух регионах не будет отключен в течение дня. Об этом сообщили в местных облэнерго.

В то же время в Черкасской области электроэнергию планируют поставлять бесперебойно всю неделю. Напомним, что в настоящее время дефицита мощности в энергосистеме страны нет.



Почему у соседа есть свет, а у меня нет / Инфографика 24 Канала

Электроэнергия в Винницкой области

В Винницкой области 20 февраля свет будет весь день. Укрэнерго не установило лимиты для региона.

В то же время, напомним, что отсутствие дефицита в энергосети не означает, что электроэнергией можно пользоваться не бережно. В энергетической компании призвали украинцев пользоваться энергоемкими приборами поочередно.

Это необходимо, чтобы избежать перегрузки сетей. Заметим, что в случае сильного роста потребления могут снова применить отключение света.

Отключение в Хмельницком и Запорожье

В Хмельницкой и Запорожской области отключения 20 февраля не предусмотрены. Потребители будут иметь свет в домах весь день.

Впрочем, энергетики предупреждают, что ограничения могут быть применены в случае нападения врага на энергетические объекты. Также к отключениям вернутся, если произойдет перегрузка сетей.

На Волыни сегодня тоже нет лимитов

Отметим, что в Волынской области прошлая неделя прошла без отключений света. В понедельник 20 февраля обесточивания также не предусмотрены.

Графики почасового отключения могут быть применены только в случае изменения НЭК "Укрэнерго" лимитов мощности на Волынь в определенные часы в течение дня с целью сбалансирования объединенной энергосистемы Украины, чтобы не допустить аварий на оборудовании,

– написали в ЧАО "Волыньоблэнерго".

Во Львовской области 20 февраля будут замерять потребление

Во Львове и области сегодня день замера потребления электроэнергии. Поэтому графики отключений не внедряются, отключения возможны только в случае аварийной ситуации.



Сколько потребляют разные электроприборы / Инфографика 24 Канала

Зачем измеряют потребление

Благодаря замерам, энергетики смогут увидеть, сколько энергии используют потребители, когда имеют к ней неограниченный доступ. Полученные результаты помогут НЭК "Укрэнерго" скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение мощностей по регионам.

Такое исследование, которое называется режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы,

– отмечают энергетики.