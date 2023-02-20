Актуальну інформацію про відключення світла у різних регіонах України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Погодинні стабілізаційні графіки не планують застосовувати у Києві та області 20 лютого. Компанія "Укренерго" не надавала обмежень споживання електроенергії, тому вимкнень не буде.

Однак внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком,
– зазначили у ДТЕК.


Як розумно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

У Дніпропетровській області сьогодні не застосовуватимуть графіки. Світло постачатимуть в домівки споживачів без жодних обмежень.

Щоправда, в деяких енерговузлах можливі відключення. Мовиться про вимкнення за графіком, які можуть застосувати через пошкодження електромереж.

Водночас на Одещині 20 лютого світло також буде в необмеженій кількості. Сьогодні у регіоні проводитимуть заміри споживання електроенергії.

У зв’язку з цим у понеділок не будуть застосовуватись графіки відключення. Якщо ж світла не буде, у ДТЕК радять перевірити актуальні відключення за вашою адресою на сайті.

Через мережеві обмеження на обладнанні "Укренерго" в Одесі та Одеському районі заміри відбуватимуться із застосуванням графіку відключень,
– попередили у ДТЕК.

Світло у цих двох регіонах не відключатимуть упродовж дня. Про це повідомили в місцевих обленерго.

Водночас у Черкаській області електроенергію планують постачати безперебійно весь тиждень. Нагадаємо, що нараз дефіциту потужності в енергосистемі країни немає.


Чому у сусіда є світло, а у мене немає / Інфографіка 24 Каналу

У Вінницькій області 20 лютого світло буде весь день. Укренерго не встановило лімітів для регіону.

Водночас нагадаємо, що відсутність дефіциту в енергомережі не означає, що електроенергією можна користуватися неощадливо. В енергетичній компанії закликали українців користуватися енергомісткими приладами почергово.

Це необхідно, аби уникнути перенавантаження мереж. Зауважимо, що у випадку сильного зростання споживання, можуть знову застосувати відключення світла.

У Хмельницькій та Запорізькій області відключень 20 лютого не передбачено. Споживачі матимуть світло в домівках весь день.

Втім, енергетики попереджають, що обмеження можуть застосувати у разі нападу ворога на енергетичні об'єкти. Також до вимкнень повернуться, якщо відбудеться перевантаження мереж.

Зазначимо, що у Волинській області минулий тиждень пройшов без відключень світла. У понеділок 20 лютого знеструмлень також не передбачено.

Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК "Укренерго" лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України, аби не допустити аварій на обладнанні,
– написали в ПрАТ "Волиньобленерго".

У Львові та області сьогодні день замірів споживання електроенергії. Тому графіків відключень не впроваджують, відключення можливі лише у випадку аварійної ситуації.


Скільки споживають різні електроприлади / Інфографіка 24 Каналу

Завдяки замірам, енергетики зможуть побачити, скільки енергії використовують споживачі, коли мають до неї необмежений доступ. Одержані результати допоможуть НЕК "Укренерго" скоригувати обсяги лімітів для кожної області й забезпечити більш рівномірний розподіл потужностей по регіонах.

Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми,
– зазначають енергетики.